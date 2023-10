VIDEO: Galilea Montijo hace berrinche en Hoy y quiso abandonar la sección tras ser expuesta por falta de ortografía

Nuevamente, Galilea Montijo da de qué hablar, esta vez debido al gran berrinche que hizo la conductora este jueves 5 de octubre, durante una de las dinámicas que se llevan a cabo durante el Programa Hoy, pues estuvo a punto de abandonar el juego.

Este jueves, tal parece que Galilea venía desatada pues antes de lo que ocurrió en la dinámica, la tapatía hizo burla a todos aquellos que la han señalado de practicar santería, pues a modo de sarcasmo aseguró que es una “bruja”.

Foto: Ig @galileamontijo

La conductora este jueves estuvo desatada

Todo ocurrió durante la emisión de este jueves 5 de octubre mientras conductores e invitados jugaban “basta”, todo parecía ir bien pues competían para romper el récord y ser el jugador que en menos segundos logré completar la actividad.

Fue entonces que el turno de Galilea Montijo llegó, por lo que ella gritó ”basta” y la letra que le tocó fue la “A”, las categorías que debía cumplir son: “apodo, flor o fruto, país, color y a mi me asusta…”, por lo que comenzó y lo primero que dijo fue “Halcón” esto para la primera categoría.

Foto: Captura de pantalla

Galilea no se dio cuenta de su falta de ortografía

Galilea seguía, hasta que sonó el timbre que señala un error en los participantes, la tapatía no sabía por qué o en dónde fue el error, fue entonces que le señalaron que “Halcón” iba con “H”, y esto hizo enfurecer a la conductora.

Foto: Captura de pantalla

La conductora se enojó por que la evidenciaron

Tras decir lo anterior, la conductora ya no quería seguir jugando y tenía la intención de abandonar la dinámica por lo que Shanik Berman trató de tomarla del brazo y evitar que se fuera, pero esto enojó más a la conductora, pues aseguró que sus demás compañeros también cometieron errores y se los pasaron.

“Permíteme dos segundos, los demás dijeron ‘el’ y esa es una preposición, no porque allá, no aunque no te guste Escalona…” dijo Galilea Montijo