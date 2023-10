Paul Stanley será papá, estaría esperando a su primer bebé junto a su prometida

Paul Stanley estaría próximo a debutar como papá, así lo reveló un reportero de espectáculos, quien aseguró que su novia, Joely Bernat, estaría esperando a su primer bebé. La pareja tiene varios años de relación y en 2022 se comprometieron, sin embargo, este año no lograron concretar los planes de llegar al altar, por lo que se especula que próximamente comience los preparativos y haga oficial el anuncio del embarazo de su prometida.

Después de estar encerrado en La Casa de los Famosos México, el conductor de Hoy parese que está en uno de sus mejores momentos, pues además de mantenerse como uno de las celebridades favoritas de la televisión, al parecer también estaría disfrutando de una buena racha en su vida personal, ya que, de acuerdo al periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, la novia del presentador estaría embarazada de su primogénito.

la pareja se comprometió en 2022 IG @joelybernat

¿Paul Stanley será papá?

De acuerdo a lo que el también conductor dijo en su canal de YouTube, la modelo originaria de Puerto Rico tiene muy pocas semanas de embarazo, sin embargo, Stanley está muy contento con la noticia. El especialista en la farándula explicó que hasta el momento ninguno de las personas más cercanas ha querido dar información al respecto, pues sería una exclusiva para el matutino de Televisa, en donde lleva varios años colaborando.

“Yo he estado preguntando a gente allegada y nadie me lo ha confirmado. Me dicen no sé, no sé, pero yo ya me enteré que está embarazada Joely Bernat, que Paul está feliz, muy contento, y que llevan alrededor de 3 y 4 semanas, lo que a mí me dijeron”, reveló el periodista, quien añadió que le dieron esta información antes del fin de semana: “Que están muy contentos, ya les quemé la exclusiva al programa Hoy, porque seguramente ahí iban a dar la exclusiva, pero bueno de esto yo me enteré el viernes en la noche, de una muy buena fuente”.

Joely Bernat y Paul Stanley estarían esperando su primer bebé IG @joelybernat

¿Quién es Joely Bernat, la prometida de Paul Stanley?

Joely Bernat nació el 10 de enero de 1989 en Puerto Rico; sin embargo, ella se crio en la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera como modelo cuando era tan solo una niña y años después, cuando era joven, participó en Miss Mundo Dominicana 2013, en donde se llevó la corona gracias a su carisma y belleza. Desde hace algunos años radica en México, país en el que también se ha desempeñado como conductora y actriz de algunos programas.

La modelo comenzó a salir con Pual Stanley hace alrededor de 8 años, después de que se conocieron en “Sábado gigante”, programa en el que era maestra de pasarela. A principios del 2022, el conductor de Miembros al Aire le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel, durante su viaje a París, Francia. Ahora, se dice que podrían estar esperando a su primer bebé, por lo que muchos están al pendiente del programa matutino de Televisa, para saber si lo confirmará próximamente.

