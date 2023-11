Eric del Castillo preocupa por su salud, tiene una enfermedad incurable: “no hay nada más qué hacer”

Eric del Castillo causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que durante una reciente entrevista se sinceró sobre su estado de salud y confesó que tiene un padecimiento que no tiene cura, sin embargo, el emblemático actor se mostró positivo y reveló que no pretende dejar de trabajar pese a que esta situación ha complicado su manera de ejercer la actuación.

Estas declaraciones del emblemático actor de 89 años de edad fueron realizadas durante una entrevista que concedió para las cámaras de “Hoy”, en las que además de hablar sobre su participación en “Vivir de amor”, la nueva producción de Televisa, también aprovechó el espacio para aclarar de viva voz que no tiene demencia senil como se dijo hace unos meses, no obstante, aclaró que sí tiene un padecimiento que no tiene cura.

Eric del Castillo confesó que su padecimiento sí lo impacto en el plano laboral. Foto: Especial

¿Cuál es la enfermedad incurable de Eric del Castillo?

De acuerdo con las palabras de Eric del Castillo, la enfermedad que tiene es degeneración macular, lo cual, es un deterioro visual “normal” en personas de su edad, además, refirió que tiene una lesión que le impide enfocar, sin embargo, aclaró que sus médicos no tienen previsto que pierda la vista, además, señaló que este problema le ha impedido leer sus libretos, por lo que ha tenido que recurrir al apuntador electrónico para aprenderse sus diálogos, lo cual, confirma que no tiene problemas de memoria.

“Tengo un problema visual, degeneración macular, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, me apoyo con la maravilla del apuntador electrónico, además, entender tu personaje es un don, hay que saber interpretar (…) no hay más que detenerla (la enfermedad) a base de vitaminas, no hay nada más qué hacer, nunca me voy a quedar ciego, veo perfectamente bien, pero cuando trato de enfocar… es una lesión en la mácula”, fueron las palabras del padre de Kate del Castillo, quien en adición a esta situación no experimenta ningún otro malestar físico.

Para finalizar, Eric del Castillo refirió que se encuentra más que entusiasmado por el nuevo proyecto de Televisa que ya inició grabaciones, asimismo, refirió que le encanta estar muy cercano a las nuevas generaciones de actores pues así puede asesorarlos para que tengan un buen desempeño dentro de esta caprichosa y exigente carrera pues aseguró que a él le hubiera gustado recibir un consejo de alguien experimentado cuando comenzó su carrera.

Eric del Castillo es una auténtica leyenda viviente de la actuación en México

Con 89 años de edad y poco más de siete décadas de trayectoria artística, Eric del Castillo es considerado como uno de los máximos referentes de la actuación en México. A lo largo de su brillante carrera el padre del Kate del Castillo ha logrado derrochar talento en teatro, cine y televisión, además, como él mismo lo dijo, también se ha ganado el respeto del gremio compartiendo experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones de actores.