Conductores de Hoy comparten cuáles fueron sus momentos más duros este 2023

Sin duda este 2023 ha sido uno de los años más difíciles en la vida de los conductores del programa Hoy, es por eso que durante una dinámica que realizaron compartieron con su público, no solo lo momentos más duros que vivieron sino los que las y los dejaron marcados para siempre.

Aunque fue una dinámica un tanto complicada pues Tania Rincón, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley, Arath de la Torre y Andrea Escalona se mostraron un tanto vulnerables, también mostraron el lado positivo de lo malo que vivieron este 2023.

Sigue Leyendo:

Galilea Montijo confirma que Tania Rincón tiene un nuevo amor, así lo hizo en pleno programa

Estas 5 famosas estrenaron romances este 2023, ellos son sus nuevos novios

Los conductores hablaron sobre lo que vivieron este año

Foto: IG @programahoy

Los momentos más impactantes del 2023 para los conductores de Hoy

La primera en comenzar la dinámica del Doctor César Lozano fue Galilea Montijo, quien quiso abrir el ejercicio pues dijo que ella no mencionaría lo malo que le sucedió al contrario pues solo haría mención de lo bueno que este 2023 le dejó.

La conductora tapatía agradeció el éxito de los proyectos en los que participó este 2023 y también hizo mención especial en haber encontrado el amor nuevamente, pues desde hace varios meses se le ve muy enamorada de su novio, el modelo español, Isaac Moreno.

“Estoy muy agradecida con el éxito de La Casa de los Famosos que fue un fregadazo y estoy muy contenta de haber pertenecido a ese proyecto…encontré el amor, así de rápido por qué Diosito me quiere mucho, gracias, y el amor de mis tres hijos”, dijo Galilea Montijo

Galilea se mostró agradecida por haber encontrado de nuevo el amor.

Foto: IG @galileamontijo

Luego de Montijo llegó el turno de Paul Stanley quien también agradeció haber sido parte de La Casa de los Famosos y ¿Quién es la máscara?.

Llegó el turno de Tania Rincón, quien compartió que dos de los momentos más hermosos para ella este 2023 fueron protagonizados por sus hijos Patricio y Amelia, uno más fue una meta personal y otro un viaje con sus amigos.

Ante estas confesiones, Galilea Montijo se acercó a Tania Rincón, observó su tarjeta donde tenía anotado sus cuatro momentos importantes y la tapatía aseguró que además ahí se veía el amor.

“También se ve el amor ahí, el amor, el amor, por eso tus ojos de lucero sabanero”, dijo Galilea Montijo

Con lo anterior se habría confirmado que Tania al igual que Galilea luego de haber firmado su divorcio, se habría dado una segunda oportunidad en el amor.

Andrea Legarreta recibe cariño de sus compañeros

Siguió el turno de Andrea Legarreta quien este 2023 fue muy complicado ya que pasó por una separación y también la muerte de su mamá.

“Momentos que me marcaron este año…a veces te sorprendes y te descubres más fuerte de lo que pensaba, bueno pues mi separación…Vaselina fue maravilloso, la luz verde que le han dado a proyectos que vienen para mis hijas, el viaje con mi papi y mis hermanos y por supuesto la trascendencia de mi madre es de lo que más me ha marcado en la vida no solo en el año”, compartió Legarreta

Para Andrea fue un duro 2023.

Foto: IG @andrealegarreta

Por su parte Andrea Escalona habló sobre lo mucho que la ha cambiado la maternidad; mientras que Raúl Araiza y Arath de la Torre mencionaron que no han tomado gota de alcohol lo que es un gran logro para ellos tras haber padecido de problemas con la bebida.