Estas 5 famosas estrenaron romances este 2023, ellos son sus nuevos novios

El 2023 está a punto de terminar, y aunque a lo largo de estos 12 meses muchos famosos y famosas compartieron con sus seguidores la triste noticia que sus matrimonios o relaciones amorosas habían llegado a su fin, antes de que comience el año nuevo, han revelado que se han dado una nueva oportunidad en el amor.

Así como lo lees, pues no hay mal que por bien no venga, ya que aunque a inicios de este 2023 no la pasaron tan bien, pasarán las fiestas decembrinas con su nuevo amor, es por eso que a continuación te mencionaremos a cinco famosas que terminan el año con nuevo novio.

La modelo se dio una nueva oportunidad en el amor.

Foto: IG @taniaruize

¿Qué famosas estrenan romance antes de terminar el 2023?

Fue a inicios de este año cuando comenzaron las noticias de los divorcios y rupturas entre famosos, pues en enero Tania Ruiz y el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto anunciaron haber puesto punto final a su romance; meses después la modelo posó en una famosa revista de sociales con su nuevo novio, mientras que del ex mandatario mexicano no se ha sabido nada.

Así como Tania Ruiz se dio una nueva oportunidad en el amor, estas cinco famosas también le han abierto las puertas a galanes que las han conquistado.

Galilea Montijo

La conductora del programa Hoy anunció en el mes de marzo que había firmado el divorcio con el padre de su hijo Fernando Reina, meses más tarde se le vio tomada de la mano de su actual pareja sentimental el modelo español Isaac Moreno.

La tapatía desde hace algunos meses ya no esconde su amor por el guapo modelo quien a su vez se desvive en halagos a la conductora en redes sociales y la pareja en todo momento derrama miel de lo enamorados que están, la relación es tan formal que los hijos de cada uno ya saben de este romance.

Gali e Isaac están muy enamorados.

Foto: IG @galileamontijo

Tania Rincón

Recientemente se dio a conocer que la también conductora de Hoy podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor con un joven productor de TUDN, el cual se llama Pedro Pereyra.

Aunque la nacida en La Piedad,Michoacán, no ha confirmado este romance, una revista de espectáculos asegura que Rincón está dudando en hacer pública o no su relación, sin embargo, en redes sociales interactúan mucho.

Él es el productor Pedro Pereyra IG @pedropereyraf

Adianez Hernández

Sin duda, el divorcio más escandaloso de este 2023 fue el de Adianez y Rodrigo Cachero, la conductora se enamoró de Augusto Bravo, quien era pareja sentimental de Larisa Mendizabal quien a su vez también es ex pareja de Cachero.

Pese a las críticas, Adianez y Augusto siguen su romance y ya lo presumen en redes sociales en donde comparten sus momentos de felicidad.

Mía Rubín

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, no solo se encuentra triunfando en la música, pues la guapa adolescente se encuentra enamorada de su novio el torero Tarik Othon.

La pareja de enamorados comparten en redes sociales fotografías de sus viajes y de momentos de amor que han vivido en estos meses.

La hija de la conductora de Hoy está muy enamorada.

Foto: IG @tarik_othon_oficial

Macky González

Aunque aún no han hecho formal su relación, pues quieren esperar a salir del reality show Macky y Jawy ya se dieron su primer beso durante las transmisiones de Exatlón México.

Los aleta han protagonizado un romance fuera de serie en esta nueva temporada del reality show deportivo, y cada que pueden se muestran cercanos y se llenan de cariños y caricias.