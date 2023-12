¿Hay reconciliación? Yailin La Más Viral reaparece en Instagram con indirecta para Tekashi 6ix9ine y sus fans la critican

La polémica que rodea a Yailin La Más Viral y a Tekashi 6ix9ine parece no tener fin, pues en los últimos días se han robado la atención de sus fans, de la prensa y de las autoridades luego de que la intérprete fuera arrestada presuntamente por haber golpeado a su pareja.

Tan solo en redes sociales circularon videos en los que se observa a la también madre de una bebé golpeando y arrojando objetos al cantante, mismas que llevaron a que las autoridades intervinieran y que Yailin La Más Viral fuera retenida en una cárcel de Miami. Aunque el problema pareció llegar a su fin una vez que la famosa pagó su deuda y fue puesta en libertad, sus seguidores de Instagram se han visto preocupados por sus recientes apariciones en la plataforma de Meta.

La cantante sorprendió con este look. (Foto: IG @yailinlamasviralreal)

Yailin La Más Viral reaparece y desata sospechas de reconciliación con Tekashi 6ix9ine

La noche del sábado, la intérprete de "Solo tú y yo" compartió una nueva publicación en Instagram con la que se mostró con su ya famoso estilo en el que la sensualidad y el color se hacen presentes. Las tomas la muestran en lo que parece ser el pasillo de un hotel, mientras que para su look llevó un minishort y top revelador, aunque lo que más sorprendió a sus fans fue que se olvidó de su melena XXL para llevar un corte bob sobre la cara.

Además de no dejar a la vista su rostro, la cantante se lució con un extravagante color verde neón en la cabellera y uñas stiletto con las que completó su arriesgado y revelador outfit. Para acompañar su publicación, la famosa de 21 años también cambió su foto de perfil y sin poner ninguna palabra, en la descripción de su perfil hay un enlace que direcciona a su video de YouTube "FEEFAFO", un tema que tiene con Ben El & 6IX9INE.

Las críticas se dieron en la sección de comentarios. (Foto: IG @yailinlamasviralreal)

De esta manera sus fans tomaron estos detalles como una indirecta a Tekashi 6ix9ine, quien hasta hace unos días era conocido como su pareja, aunque no se sabe si existió algún distanciamiento tras las agresiones de hace unos días. A pesar de ello, Yailin sorprendió con una supuesta reconciliación con el cantante, algo que no todos sus admiradores le perdonaron.

Pues en su post de Instagram, se dividieron las opiniones entre los que salieron a la defensa de la cantante, como quienes criticaron su decisión si es que ya existe una reconciliación con el famoso. Algunos de los comentarios que se leen son:

"Déjense de cuentos que aquí todas hemos sido yailin por lo menos un par de veces en la vida", "dejando el pueblo que te defendió en vergüenza", "yo me lo creí porque no vi a reconocidos en el pleito. Wow ! Me engañaron", "pero tú tiene que ser Wolverine que te recuperas rápido de esos golpes" y "ella si necesita un psiquiatra urgente".