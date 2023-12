Shanik Berman le pide perdón a Verónica Castro por escándalo con Yolanda Andrade: “te extraño mucho”

Shanik Berman fue una de las encargadas de avivar el escándalo del supuesto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro con una de sus entrevistas, sin embargo, esto le costó su amistad con “La Chaparrita de Oro”, no obstante, la reconocida periodista de espectáculos quiere reconciliarse con su entrañable amiga y aprovechó la temporada navideña para tratar de llegar a su corazón con un emotivo mensaje en el que le pidió perdón.

Estas declaraciones de Shanik Berman fueron vertidas durante un reciente encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación en la que fue cuestionada sobre el hecho de haberse hincado en un programa en vivo para pedirle perdón a Pepillo Origel por hablar de su vida sentimental sin su consentimiento, además, en esa misma ocasión también le ofreció disculpas a Martha Figueroa por haber criticado su trabajo como productora en “Divo o muerto”.

Sigue leyendo:

Yolanda Andrade regala moto a Cristián Carranza, joven quemado con gasolina por sus compañeros

¿Verónica Castro regresa a los escenarios? Así cantó con Coque Muñiz: VIDEO

Shanik Berman aseguró que pretende pedirle perdón a quienes ha afectado con su labor periodística. Foto: Unicable

Al respecto, Shanik Berman señaló que se siente tranquila y confesó que volvería a hincarse para pedir el perdón de Pepillo Origel pues está consciente de que afectó a su entrañable amigo y fue aquí donde los reporteros la cuestionaron sobre su pleito más grande con algún famoso, por lo que la excolaboradora de “Hoy” señaló que su distanciamiento de Verónica Castro era lo que más le había dolido, pero aprovechó la época navideña para enviarle un mensaje que le permita retomar su amistad.

Shanik Berman no quiere morirse sin reconciliarse con Verónica Castro

“Yo quisiera nunca pelearme con nadie. Vero, te extraño muchísimo en la tele. Te extraño mucho como amiga. Verónica Castro, eres lo más lindo que hay en la televisión y ojalá y pronto me abras las puertas de tu corazón y de tu casa otra vez. El regalo que yo le pido a Santa Claus es que Verónica Castro me vuelva a querer, le pido a Verónica Castro que no me quiero morir sin que nos demos un abrazo” fue el mensaje que Shanik Berman le envió a “La Chaparrita de Oro”.

Para finalizar sus declaraciones en torno a este tema, Shanik Berman señaló que Verónica Castro se distanció de ella tras haber entrevistado a Yolanda Andrade y gracias a dicha charla se intensificaron los rumores del supuesto romance entre ambas celebridades.

“Se distanció porque entrevisté a Yolanda Andrade, que también la adoro, yo le dije a Yolanda: ‘Yo le pediría que se casara Verónica Castro conmigo’. A mí no me gustan las mujeres, pero ¿a quién no le gusta Verónica Castro? Es lo más bonito que hay. Cómo se extraña en la tele, en la pantalla chica. Yo la extraño tanto”, finalizó Shanik Berman.

Verónica Castro no ha emitido ninguna declaración sobre esta polémica. Foto: IG: vrocastroficial

Cabe mencionar que, hasta el corte de esta redacción Shanik Berman no ha tenido una respuesta pública de parte de “La Vero” Castro y Yolanda Andrade ha preferido mantenerse al margen de esta controversia en la que se le involucra.