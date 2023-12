¿Verónica Castro regresa a los escenarios? Así cantó con Coque Muñiz: VIDEO

Verónica Castro sorprendió al aparecer en el concierto de Coque Muñiz y cantar junto a él uno de sus temas. La primera actriz lleva algunos años en el retiro, por lo que llamó la atención que se uniera al intérprete durante su más reciente concierto en la Ciudad de México, por lo que muchos de sus fans en redes sociales comenzaron a preguntarse si la celebridad, de 71 años, regresa a los escenarios.

Hace unos días, Jorge Muñiz ofreció un show en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde deleitó a sus admiradores con sus éxitos y recordó algunos de los clásicos. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la presencia de la protagonista de "Rosa Salvaje", quien se encontraba en las primeras filas del recinto.

Verónica Castro engalanó la presentación de Jorge Muñiz IG @coquemuniz

Verónica Castro canta junto al Coque Muñíz

Mientras el artista se encontraba en el escenario interpretando "Madrigal", se acercó a la primera fila del auditorio, en donde se encontraba Verónica Castro. La primera actriz se levantó de su asiento y "El Coque" le acercó el micrófono para cantar a dueto el tema, de repente, en la última parte, el hijo de Marco Antonio Muñiz, la dejó sola para que hiciera gala de su poderosa voz.

Como era de esperarse, después de que la actriz, de 71 años, terminó la canción, el público que se encontraba la ovacionó y se pudieron escuchar aplausos y gritos, pues fue un momento totalmente inesperado, que dejó una grata impresión, ya que la celebridad demostró que aún sigue siendo una buena intérprete.

En tanto, este momento fue compartido por el propio Muñiz en sus redes sociales. "Y la reina de la televisión mexicana nos visitó en el Lunario y hasta canto! Sin duda alguna una maravillosa noche q vamos a recordar siempre! Gracias otra vez por acompañarnos!!!! Casa llena!", fue lo que escribió "El Coque" para acompañar el video en su cuenta de Instagram.

¿Verónica Castro regresará al espectáculo?

En 2019, Verónica Castro anunció su retiro del medio del espectáculo, sin embargo, la actriz decidió protagonizar la película “Cuando sea joven” en 2022. Aunque muchos creían que sería su regreso al medio artístico, la también cantante ha decidido rechazar algunos proyectos, así lo dejó ver José Alberto "El Güero" Castro, su hermano y productor de televisión.

“Sí hay cosas que le hemos presentado (a Verónica Castro) que no han sido del agrado de ella. Me imagino que las otras historias que le han presentado no la provocan. La decisión de que Verónica trabaje es de ella. Si quiere hacer un proyecto, va a hacer el proyecto que ella quiera hacer”, dijo en una entrevista reciente el productor.