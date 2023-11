¿Hay fotos de la boda de Verónica Castro y Yolanda Andrade? "El Güero" Castro responde

José Alberto "El Güero" Castro habló sobre la supuesta boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro que se habría realizado en Ámsterdam hace varios años y sobre las supuestas fotografías que existen del emotivo enlace matrimonial, que su hermana ha negado y la conductora ha confirmado en múltiples ocasiones.

Al respecto "El Güero" Castro dijo que no podía pensar nada al respecto de si existen o no las imágenes y que prefería no emitir ningún comentario sobre el polémico tema, esto en declaraciones para el programa "Venga la alegría", las cuales fueron difundidas en su cuenta de X.

"Es un tema que la verdad no me gusta hablar porque creo que es más amarillista y más tonto que nunca", expresó "El Güero" Castro.

Verónica Castro y su hermano son muy unidos Foto: Instagram vrocastroficial

Luego de que Yolanda Andrade aseverara que el diseñador Mitzy tendría las fotos del emotivo momento, el productor de Televisa contestó de forma clara y concisa "no creo que Mitzy pueda decir algo así" aunque prefirió no dar más detalles.

"Es una gente tan querida en la familia y que por muchos años han sido muchas cosas juntos", comentó "El Güero" Castro.

Verónica Castro rompe el silencio sobre la supuesta boda con Yolanda Andrade

En días pasados la primera actriz Verónica Castro, desmintió que se haya casado en Ámsterdam con la también actriz Yolanda Andrade como ella aseguró desde hace varios años, al explicar si le lastimaron las afirmaciones de la exnovia de Montserrat Oliver aclaró que no es que la hayan lastimado pero que "eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo pero está bien".

"Las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista pues se toman de una persona bromista", dijo Verónica Castro.