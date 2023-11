Sofía Castro revela si invitará a su tía Verónica Castro a su boda ¿hay distanciamiento?

Sofía Castro reveló si invitará a su boda con Pablo Bernot a Verónica Castro, luego de que en anteriores ocasiones ella misma reconociera que la relación no era tan cercana con su famosa tía ni con su primo Cristian Castro, por lo que los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarla.

"Todavía ni sé cuándo me voy a casar y ya me están pidiendo la lista de invitados... espérense", declaró Sofía Castro.

La hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro conocido como "El Güero" Castro, aclaró que ahorita no tiene definida la fecha de la hora y mucho menos los invitados para así dejar de lado la pregunta de los periodistas, el breve encuentro con la prensa fue compartido por el programa "Sale el Sol".

Hace poco anunció que se casará con Pablo Bernot Foto: Instagram sofia_96castro

Además fue cuestionada sobre si su querido primo, el cantante Cristian Castro volverá a ser padre por cuarta ocasión como se ha aseverado en diferentes medios de comunicación, otra pregunta en la que decidió guardar silencio la exhijastra de Enrique Peña Nieto.

La actriz dejó en claro que quiere que toda su familia sea feliz y este contenta, hasta el envió un mensaje a su primo a través de las cámaras de televisión, aunque hasta ahora el cantante no ha confirmado la noticia ni su mamá Verónica Castro quien también fue cuestionada por los medios sobre la noticia de que será abuela nuevamente.

"Qué bueno que el gallito va a ser papá otra vez", afirmó Sofía Castro.

Verónica Castro y su hermano llevan una relación muy cercana Foto: Instagram sofia_96castro

Sofía Castro anuncia su compromiso con Pablo Bernot

Sofía Castro anunció su compromiso con Pablo Bernot el 21 de octubre y después hizo una fiesta para celebrar con todos sus seres queridos, en la cual no estuvo presente su padre "El Güero" Castro quien aclaró que no asistió por compromisos más no porque este en desacuerdo con la decisión tomada por su hija.

“Ya llevan bastante tiempo de noviazgo y Pablo es un chavo a todo dar, me llevo muy bien con él, un compromiso es de dos personas, no es de nadie más. Siempre decimos para toda la vida, y pues para toda la vida ya me di cuenta que luego no pasa”, expresó "El Güero" Castro quien le deseo lo mejor a su primogénita.