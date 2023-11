¡Cristian Castro sí será papá! Así se lo contó José Alberto "El Güero" Castro a esta guapa actriz

La vida de Cristian Castro y su actualidad personal y artística siempre están en boca de los fans y medios de comunicación en México, más allá de que el intérprete radique de manera fija en Argentina, esto desde hace muchos años. En ese país, Cristian es una celebridad muy respetada, con presentaciones constantes y querido por el público y la prensa.

A pesar de tener este cariño, el mismo Cristian ha dicho que no se siente tan cómodo consigo mismo y su apariencia pues al mirarse al espejo se ve como una señora.

Más allá de esta peculiaridad, Cristian Castro destacó hace poco pues se mencionó la posibilidad de que fuese a ser padre nuevamente, algo que él no habría confirmado públicamente. Cabe recordar que ya es padre de 3 hijos, mismos que tuvo con dos mujeres distintas.

Para que esta noticia cobre mayor trascendencia, su tío José Alberto "El Güero" Castro habría confirmado que sí, Cristian será papá de nuevo y la pareja es una chica argentina.

Cristian Castro con su mamá, Verónica Castro. Foto: Especial

Así lo confirmó la actriz Lorena Meritano, quien está en México para visitar a un par de productores de Televisa con miras a volver a actuar en las pantallas de nuestro país. Ahí, distendida y segura de lo que relataba, Lorena confirmó que José Alberto "El Güero" Castro le confió que Cristian será papá.

"Me acaba de contar José Alberto, su tío, que Cristian va a ser papá. Eso me pone muy contenta, le gustamos mucho las argentinas", dijo.

Luego, Meritano recordó que hace tiempo coincidió con el mexicano, quien es muy querido en el cono sur.

"El año pasado estuve con Cristian, nos tomamos fotos y las subimos a instagram, él participaba en el Bailando de Marcelo Tineli, y fui a su camerino y muy simpático, amable. En Argentina es una estrella como su mamá y lo queremos mucho", dijo.

Para rematar, añadió que también se enteró de la noticia a través de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

"Me enteré que la mamá es argentina, porque ya viene en camino el bebé. El otro día que fui a grabar 'Mojoe' me enteré y me lo acaba de corroborar su tío, no sé mucho más, pero me pone feliz que hayan escogido traer un niño al mundo y en mi país", precisó.