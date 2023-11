José Alberto "El Güero" Castro revela cómo la guerra en Israel detuvo las grabaciones de la telenovela "El Maleficio"

José Alberto "El Güero" Castro se ha caracterizado por ser un productor exitoso para Televisa, al frente de telenovelas que han marcado época y dejado grandes recuerdos en el público. Sumado a esto, es bien sabida la relación de pareja que sostuvo con Angélica Rivera, de la que derivó el nacimiento de sus tres hijas: Regina, Fernanda y Sofía. Sobre ésta última, él ha mencionado recientemente cómo es su relación, sumado al hecho que ella se comprometió en matrimonio hace poco.

Para mantener el tono familiar, José Alberto Castro confirmó que su sobrino Cristian Castro sí será papá de nuevo, algo que reveló a la actriz Lorena Meritano. Con muchas actividades familiares en torno a su persona, "El Güero" Castro ocupa el resto de su tiempo para la grabación del remake de "El Maleficio", importante proyecto que la empresa de San Ángel le encargó.

Fue precisamente la grabación de "El Maleficio" lo que tuvo en jaque al productor, pues debió detenerla debido a la guerra que estalló en Medio Oriente.

Felices en la familia Castro Rivera. Foto: Especial

"El Güero" Castro detiene grabación por la guerra

Reconocido por su trabajo como productor de TV, José Alberto Castro enfrentó recientemente uno de los retos más complicados de su carrera, al parar una grabación destinada a suceder en Medio Oriente y, de paso, perderse el compromiso de su hija Sofía.

"Desgraciadamente no pude estar en la fiesta de compromiso de mi hija Sofía porque pasaron dos cosas muy peculiares, con la grabación de 'El Maleficio' originalmente íbamos a estar grabando en Jerusalén, en las fechas que empezó todo el conflicto armado y tuvimos que cambiar la locación y movernos a otro lugar que fue Toledo (España) y era muy complejo toda la logística de lo tuvimos que hacer para cambiarlo", reveló a los medios de comunicación.

Ante este hecho, reflexionó: "Mi hija al final lo entiende, ella también es parte de este tipo de trabajo y sabe que el show tiene que continuar y, sí por un lado no pude estar en esta fiesta, vienen muchas más y bueno tengo que trabajar", dijo.

En pocos días libró la guerra y movió a su staff de país

El mismo Castro detalló cómo sucedió todo, evitando entrar en Israel cuando el conflicto armado estaba a tope y, de paso, logrando que todo su equipo se moviera a España para salvar la grabación.

"En este caso, no era una locación sencilla, no era un lugar fácil ni una circunstancia que pudiéramos controlar. No planeamos nosotros que se diera un conflicto armado tan fuerte y tan difícil como el que está pasando en Israel y que al mismo tiempo tuviéramos una forma de poderlo resolver".

"Lo resolvimos en cuestión de días, de encontrar una locación que nos permitiera llegar y fue Toledo, España, que también les agradezco a ellos muchísimo la apertura y facilidades que nos dieron porque fue difícil transportar a 28 personas, tener permisos de trabajo, permisos de grabación, mover equipo y aduana, fue todo un trámite muy pesado", recordó.

Para rematar, dijo: "Son las responsabilidades de la vida, qué más quisiera uno que ser dueño del tiempo y hacer lo que a uno se le dé la gana pero eso cuesta, y cuando uno tiene responsabilidades y obligaciones pues las tienes que atender".

Sabedor de que este negocio es así y que los actores y actrices, como su hija, también lo entienden, José Alberto "El Güero" sonrió y dijo que no sabe de dónde sacan especulaciones sobre que no está de acuerdo con el matrimonio de su hija y su yerno Pablo, a quien define "es un chavo a todo dar que me llevo muy bien con él. "¿Cómo voy a estar en contra? un compromiso es de dos personas y no es de nadie más".

MAAZ