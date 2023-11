Así es la relación de “El Güero” Castro con su hija mayor Sofía Castro

José Alberto Castro mejor conocido como “El Güero” Castro, tuvo tres hijas durante su matrimonio con Angélica Rivera: Sofía, Regina y Fernanda, con las cuáles siempre ha mantenido una relación muy cercana pese a su divorcio con La Gaviota, pero su relación con la mayor desató rumores luego de que no se presentará en la fiesta de compromiso.

Sofía Castro anunció que había recibido el anillo de compromiso de su novio, el empresario Pablo Bernot, su famoso padre desmintió el rumor de que estén distanciados o de que él este en descuerdo con que ella haga su vida y contraiga nupcias.

El productor felicitó a Sofía con una tierna fotografía Foto: Instagram elgueromex

El Güero” Castro desmiente distanciamiento con Sofía Castro

“No sé de dónde sacan tantas cosas, si ya llevan bastante tiempo de noviazgo y con Pablo es un chavo a todo dar, me llevo muy bien con él, un compromiso es de dos personas, no es de nadie más. Siempre decimos para toda la vida, y pues para toda la vida ya me di cuenta que luego no pasa”, explicó.

A lo largo de los años padre e hija se han mostrado muy cercanos en redes sociales, en entrevistas siempre se muestran como una familia muy unida e incluso pese al divorcio de sus padres han pasado las navidades los cinco dando muestra de la gran relación que tienen.

El productor siempre ha apoyado a su hija en su carrera artística Foto: Instagram sofia_96castro

Incluso en su último cumpleaños el productor televisivo felicitó a Sofía col una tierna foto de cuando ella era una bebé y él la cargaba en brazos con la leyenda "Feliz cumpleaños miso!!! Que esta nueva vuelta al sol te llene de alegrías y salud!!! Te amo!! @sofia_96castro".

Ella hasta lo ha descrito como su héroe Foto: Instagram sofia_96castro

“El Güero” Castro se pronuncia sobre el maltrato que sufrió Sofía Castro con un exnovio

Luego de que el político Jorge Álvarez Bringas, exnovio de la hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro, respondiera a las conjeturas que lo señalaban como el presunto responsable de haber violentado a la actriz cuando eran novios, el productor se pronunció al respecto.

“Yo creo que Sofí ya dio un paso adelante de eso, dejó muchas cosas atrás, y hoy está empezando algo muy importante para ella, está con una gente ahorita, como les dije hace rato, una gente que me cae a todo dar, y aparte está más grandote que yo”, señaló la expareja de Angelique Boyer.

La familia ha pasado varias fechas especiales juntos pese a la separación de sus padres Foto: Instagram sofia_96castro

Con información de Agencia México

