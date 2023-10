Sofía Castro vivió violencia doméstica con su exnovio

OÍR PARA CREER, SOFÍA CASTRO, HIJA DE NUESTRA EX PRIMERA DAMA DICE QUE SU EXNOVIO LE LLEGÓ A PONER LOS BRAZOS MORADOS PERO QUE NUNCA ES TARDE PARA APRENDER

Sofía Castro, la hija del Güero Castro dio una plática en la plataforma TED y en entrevista con Karla Iberia dijo que con su ex novio que tuvo una relación amorosa durante seis años, desde que ella tenía 14 años, el ex diputado Jorge Álvarez Bringas:

“Me zangoloteo, me dejó los brazos morados, fuí víctima de violencia doméstica, me decía cosas feas, me prohibía salir, me ponía el cuerno y todo esto ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto en el que me hicieron mucho bullying y yo me sentía insegura. Fue la única vez que me llevé mal con mi mamá y le dejé de hablar hasta que en el 2016 me vieron los brazos morados y me mandaron a estudiar fuera, de alguna manera él me cortó porque me iba a ir a dejar al aeropuerto para despedirme de él y nunca llegó, me dejó plantada”.

Esperemos que con su actual prometido Pablo Bernot, con quien tiene una relación desde hace 4 años, desde el 2019, nunca más vuelva a permitir violencia doméstica.

Por lo pronto a nuestra guapísima ex primera dama, Angélica Rivera le tocó estrenar el avión Presidencial, dormir en el palacio de Buckingham, esperemos le haga la boda más maravillosa a su linda hija y como ella dice: “Nunca es tarde para aprender que no puedes permitir que te maltraten”.

VERÓNICA DEL CASTILLO: “MI HERMANA KATE NO SE VOLVERÁ A CASAR NUNCA”

Verónica del Castillo, ¿Crees que tu hermana Kate se case con su novio actual, el director de fotografía?

“No lo creo, pienso que nunca se volverá a casar, ya tuvo dos matrimonios y no le funcionaron, para que quiere un papel en un tercer matrimonio, ella tiene dinero, su carrera, sus cosas, está bien así. Luego te casas y empiezan las particiones del cochinito, económicamente Kate lo tiene todo y ahora tiene amor también, ¿para que va a buscar lo que no se le ha perdido?” dijo la preciosa Verónica.

WILLIAM SE QUEDÓ INSTALADO, EN DIVO PERO FRACASÓ EN SU NOVELA EN TELEMUNDO

Dicen que William Levy instalado en divo escupió para arriba y le cayó en la cara ahora que volvió a hacer una telenovela en Telemundo, que no sorprendió y los ratings de su novela están por los suelos.

Eso pasa cuando no hay un respetó al público, ni a la prensa y tratas a todos como una manada de “tontejos”. Cuando muchos te siguen, tienes la obligación de ser humilde que no es ser arrastrado, pero sí es ser una persona respetuosa, porque no hay cuchara para comerte la fama y tienes que entender que aún si tienes un super éxito, al bajarte del escenario eres una persona común y corriente, porque si te quedas instalado en tu papel, bajado del cielo y tejido a mano, te estalla en la cara como le pasó a William.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ