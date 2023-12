Shanik le pide perdón de rodillas a Pepillo Origel: "no quiero que te enojes conmigo nunca"

La mañana de este martes 12 de diciembre la famosa periodista de espectáculos, Shanik Berman se convirtió en tendencia en redes sociales después de presentarse al programa "Con Permiso" para ofrecerle una disculpa de rodillas a su colega, Juan José Origel, conocido como "Pepillo".

Fue hace unas semanas cuando el exconductor de "Ventaneando" aprovechó su espacio en Unicable para lanzarle un fuerte reclamo a Shanik a quien acusó de hablar mal de él. El famoso periodista expresó su molestia e incluso le dijo que jamás volvería a pararse al programa "Con Permiso".

Sigue leyendo:

Pedro Sola ventila los tratos de Pati Chapoy en Ventaneando: "nuestra relación ha ido cambiando"

En la reciente transmisión del programa "Con Permiso" Juan José Origel "Pepillo" y Martha Figueroa, conductores titulares, tuvieron como invitada a la experta en temas de la farándula, Shanik Berman. Minutos después fue cuando ocurrió la gran controversia.

En en programa Shanik Berman se mostró verdaderamente conmovida al recordar su reciente polémica con "Pepillo" Origel. La periodista le dijo que le pedía perdón de rodillas para que la disculpara por si alguno de sus comentarios le afectó y sacara su enojo.

"Te quiero mucho, no quiero que te enojes conmigo nunca, no lo hice para lastimarte. Me quiero hincar y decirte que me perdones" , dijo la conductora de espectáculos.