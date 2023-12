CIRO GÓMEZ LEYVA ES EL SEX SYMBOL DE LOS NOTICIEROS, SEGÚN ENCUESTAS

Encuestas arrojan que el 75 por ciento de las mujeres jóvenes ven al periodista Ciro Gómez Leyva como el “Sex symbol de las noticias”.

Y tiene todo para serlo, fue campeón mundial de pelotari y logró dominar un juego rudo y varonil porque aparte de su velocidad física tiene una gran agudeza mental y el valor “muy bien puesto”.

Fue él quien destapó que el fundador de los Legionarios de Cristo, el mayor recaudador de fondos de la iglesia católica romana, Marcial Maciel abusó sexualmente de al menos 60 menores y tuvo 6 hijos con tres mujeres, abusos que en ese momento la Iglesia negó categóricamente, lo cual a Ciro le costó perder varios espacios informativos porque los anunciantes se negaron a pagar por sus declaraciones, además de recibir amenazas y ser perseguido. Aunque él sin temor, siguió destapando la espantosa historia.

A las mujeres de 8 a 80 años nos encanta un hombre serio pero valeroso, triunfador, confiable y que luche por la verdad, aunque su vida o su trabajo peligren, por esas razones nos parece tan atractivo y sexy Ciro Gomez Leyva.

“DERBEZ ES MI SEGUNDO NOMBRE, PORQUE EL APELLIDO PATERNO DE MI PAPÁ, EUGENIO, ES GONZÁLEZ”, DIJO VADHIR DERBEZ

-“¿Derbez es tu apellido o tu segundo nombre?”, le pregunté a Vadhir Derbez, el segundo hijo de Eugenio.

"Como mi papá se apellida Eugenio González Derbez, nosotros, sus 4 hijos, nos pasó el González y no el Derbéz, por lo que cuando iban a hacer mi acta de nacimiento, mi mamá sacó el colmillo, jajaja, y me puso Derbez como segundo nombre pero como no podía estar Derbez junto al González me tuvo que poner un nombre en medio por lo que mi nombre en mi acta de nacimiento es: Vadhir Derbez Alejandro y ya después van mis apellidos, o sea Derbez es mi segundo nombre".

-Tu canción “Hasta que se acabe el mundo” habla de que se te murió una persona a la que amas, ¿Eso te pasó a ti?

“Eso nunca lo sabrás Shanik, mi canción habla de cuando tienes una relación increíble con tu pareja y de repente se muere. Yo trato de sanarme un poquito escribiendo las letras de mi música para conectar con la gente y con esa canción me llegaron cantidad de mensajes en Instagram de personas que escucharon la canción y me decían: -A mí me pasó lo mismo, perdí a mi pareja, justo estoy viviendo eso o me ayudó tu canción, gracias-. Me sentí feliz porque para mi esos comentarios son gigantescos”,

-¿Haces muchos duetos musicales?

“Significa mucho para mí que gente talentosa que admiro muchísimo se sumen a mi proyecto, crean en mí y hagamos colaboraciones juntos como hice con Mario Bautista, con Ximena Sariñana, con Paty Cantú y ahora con “Morrito”, junto a Edwin Luna y La Trakalosa, estoy feliz. Eso me provoca mucho nerviosismo por eso quiero ofrecer el "100%, de mi”, concluyó el adorable Vadhir.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ