5 series y películas que te levantarán el ánimo durante esta temporada navideña y serán tu lugar seguro

Aunque generalmente la Navidad es considerada como una de las mejores épocas del año, para muchas personas ésta felicidad se ve empañada por sentimientos de tristeza y nostalgia, por lo que además de la atención especializada siempre es agradable ver algo que reconforte el corazón mientras la tristeza pasa y para ello existen algunas series y películas que te harán recuperar el calor del cuerpo con historias ligeras y personajes muy bellos.

Las series que te reconfortarán durante la temporada navideña

Para aquellas personas que no son entusiastas de las películas navideñas tradicionales, aquí te presento una selección de películas y series que se convierten en auténticos refugios de felicidad, capaces de dibujar siempre una sonrisa en el rostro, para que así puedas pasar ratos de alegría, mientras la tristeza navideña se desvanece poco a poco.

Desde historias emotivas hasta comedias encantadoras, estas recomendaciones abarcan una variedad de géneros para satisfacer todos los gustos.

Fotografía: Captura de pantalla/Star+

Brooklyn Nine-Nine

Michael Schur, maestro en la creación de ambientes reconfortantes, nos regala una historia que es un bálsamo para el ánimo en cualquier época del año. Más allá de sus momentos hilarantes y divertidos, la serie destaca por un elenco de personajes entrañables que conquistan el corazón del espectador, logrando conjugar momentos de locura con una narrativa inteligente, brindando una experiencia televisiva única que resuena con la audiencia y se convierte en un refugio de alegría constante.

Disponible en: Netflix.

Ted Lasso

Cuando se trata de elevar el ánimo, no hay que pasar por alto la increíble comedia "Ted Lasso". Incluso si el fútbol no es de tu interés, la actitud optimista de Ted Lasso frente al desafío aparentemente imposible de llevar a su equipo al éxito es reconfortante y revitalizante. La serie no solo ofrece risas, sino que también es un recordatorio inspirador de la resiliencia y la bondad humana. La trama va más allá del campo de juego, explorando temas universales que resuenan con el público y que, sin duda, restauran la fe en la capacidad de las personas para superar desafíos.

iZombie

Aunque su imagen sangrienta pueda ser engañosa, nos encontramos frente a una de las series de zombies más entretenidas y ligeras de los últimos tiempos, en esta divertida comedia podemos conocer a una zombie resuelve casos al consumir cerebros de las víctimas, adoptando temporalmente sus rasgos de personalidad. Más allá de la premisa peculiar, la serie explora de manera ingeniosa temas de identidad y empatía, añadiendo una capa de profundidad a su enfoque cómico.

Disponible en: HBO Max y Amazon Prime Video.

Películas que NO tienen temática navideña para ver esta temporada

Kiki: entregas a domicilio

Las películas de Studio Ghibli son conocidas por sus grandiosas aventuras llenas de fantasía y mensajes poderosos, pero también destacan por historias más íntimas y conmovedoras. En este caso, nos sumergimos en el encantador mundo de una b llamada Kiki, quien emprende la aventura de establecer su propio servicio de mensajería y aunque la trama es sencilla, la película irradia encanto y calidez, resonando con la audiencia a través de la conexión con el adorable personaje, tejiendo magia en relatos aparentemente simples y dejando un rastro duradero de emoción y añoranza.

Disponible en: Netflix.

Palm Springs

Andy Samberg se destaca nuevamente en el panorama cinematográfico, y es que esta película no solo figura entre las mejores de viajes en el tiempo de los últimos años, sino que también es considerada como la más reconfortante. Con una trama encantadora de comedia romántica que incluye un ingenioso bucle temporal, esta película ofrece la combinación perfecta de humor y ternura. La película no solo nos regala risas, sino que también plantea reflexiones sobre el amor y la conexión humana, convirtiéndola en un imperdible para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica optimista y refrescante.

Disponible en: Star+