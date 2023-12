Andre Braugher: se confirma la causa de muerte del actor que dio vida al icónico Capitán Holt en Brooklyn Nine-Nine

El pasado martes 12 de diciembre, el mundo del espectáculo internacional se sumergió en un profundo luto debido a que la publicista Jennifer Allen dio a conocer que el aclamado actor Andre Braugher falleció de manera repentina a los 61 años de edad. De acuerdo con lo publicado en su momento, el actor que dio vida al emblemático Capitán Holt en la serie de comedia "Brooklyn Nine-Nine" perdió la vida debido a una "breve enfermedad" y un par de días después de esta triste noticia, por fin se revelaron más detalles sobre ello.

¿De qué murió Andre Braugher, actor de "Brooklyn Nine-Nine"?

Según lo explicado por Jennifer Allen, publicista que acompañó al actor durante toda su carrera, Andre Braugher fue diagnosticado hace algunos meses con cáncer de pulmón, enfermedad que deterioró rápidamente su salud y se convirtió en la causa de su muerte. Esta información fue publicada a través del diario "The New York Times" y de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, este cáncer ocupa el tercer lugar en cuanto a frecuencia y es el más mortífero en el territorio estadounidense.

Después de ser confirmada la muerte de Andre Braugher, sus fans han dejado mensajes de amor en su cuenta de Instagram y a partir de ahora lo recordarán como un destacado actor estadounidense reconocido por su brillante carrera en cine y televisión, uno de sus papeles más emblemáticos fue como el detective Frank Pembleton en "Homicide: Life on the Street", donde ganó un premio Primetime Emmy en 1998.

Yunque dejó su huella en el cine con películas como "Glory" y "Frequency", fue inmortalizado como el icónico Raymond Holt en "Brooklyn Nine-Nine", siendo uno de los favoritos del público; su autenticidad y versatilidad lo convierten en uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento.

El cáncer de pulmón se encuentra dentro de Hollywood

Esta no es la primera vez que el cáncer de pulmón acecha a la comunidad artística ya que tan sólo unas horas antes de confirmar la muerte de Andre Braugher, se dio a conocer que Kate Micucci, actriz de 43 años que interpretó a la particular Lucy en la serie "The Big Bang Theory" se sometió a una cirugía después de ser diagnosticada con cáncer de pulmón.

A través de un video en TikTok, la reconocida intérprete de Lucy reveló que ha sido y se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

Desde la cama de un hospital, Micucci detalló en su conmovedor mensaje que el cáncer fue detectado a tiempo, lo que le brinda esperanzas para una recuperación exitosa. Aunque enfrenta este desafío de salud, la actriz expresó su determinación para seguir con el tratamiento y agradeció el apoyo de sus seguidores.