Muere Andre Braugher a los 61 años, fue famoso por su personaje en la serie Brooklyn Nine-Nine

Hace algunos momentos se dio a conocer que el acalamado actor Andre Braugher falleció el pasado lunes debido a una enfermedad que rápidamente deterioró su salud y aunque no se han dado a conocer más detalles de lo sucedido, se sabe que el famoso "Capitán Holt" falleció a la edad de 61 años. Fue a través de su representante, Jennifer Allen que se dio a conocer la lamentable noticia.

De acuerdo con información del medio "Deadline", el ganador de dos premios Emmy falleció a causa de una "breve enfermedad" y aunque no se han dado a conocer más detalles sobre la causa exacta que terminó con su vida, las y los fans del actor ya se encuentran mostrando sus condolencias a través de recopilaciones de videos en donde destacan sus espectaculares actuaciones en distintos sitcoms.

El actor fue conocido por su papel como el capitan Raymond Holt en la serie policiaca "Brooklyn Nine-Nine".

Fotografía: Instagram/@andrebraugher

Andre Braugher, nacido el 1 de julio de 1962 en Chicago, Illinois, fue un destacado actor estadounidense cuya brillante carrera en el cine y la televisión lo consolidó como una figura influyente en la industria del entretenimiento. Su papel más emblemático fue el del detective Frank Pembleton en la serie de televisión "Homicide: Life on the Street", donde no solo obtuvo varias nominaciones sino que también se llevó a casa el prestigioso premio Primetime Emmy en 1998 como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática, consolidando su maestría interpretativa.

Aunque su éxito en la pantalla chica fue innegable, Braugher también dejó su huella en el cine, participó en películas destacadas como "Glory" en 1989 y "Frequency" en 2000, aunque no recibió premios por estas actuaciones, su talento y versatilidad lo han inmortalizado como uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento.

Sus seguidores rápidamente han mostrado su dolor a través de la cuenta de Instagram del actor.

Fotografía: Instagram/@andrebraugher

Y a pesar de que todos sus papeles estaban hechos con gran autenticidad, la mayoría de sus seguidores lo reconocen por su papel como el icónico Raymond Holt en la serie de comedia "Brooklyn Nine-Nine", en donde a través de varias temporadas, nos muestran la vida policiaca, siendo él uno de los personajes favoritos del público.

El actor fue reconocido por su versatilidad en distintos papeles tanto en cine como en televisión.

Fotografía: Instagram/@andrebraugher

Su legado perdurará a través de su impactante contribución artística, recordándolo no solo por sus logros en la interpretación, sino también por su habilidad para capturar la esencia de cada personaje que interpretó a lo largo de su ilustre carrera. La comunidad del cine y la televisión lamenta profundamente la pérdida de un talento tan excepcional como el de Andre Braugher.