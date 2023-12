Querida actriz de "The Big Bang Theory" es diagnosticada con cáncer de pulmón

La serie “The Big Bang Theory” sigue conquistando al público con cada uno de sus personajes, por ello, la noticia de una de sus actrices generó gran preocupación entre los fans. Se trata de Kate Micucci, de 43 años, quien dio a conocer a través de un video en TikTok que fue diagnosticada con cáncer de pulmón y que se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

La actriz Kate Micucci es diagnosticada con cáncer

Conocida por su papel de Lucy en la aclamada serie, la actriz compartió un video en su cuenta de TikTok desde la cama de un hospital y explicó que se sometió a una cirugía luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón. Detalló que fue detectado a tiempo, por lo que continuará con su tratamiento y recuperación.

Kate Micucci revela que fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Foto: IG @katemicucci

“Hola a todos, esto no es un TikTok, es un ‘sick tok’. Estoy en el hospital, pero es porque ayer me operaron de cáncer de pulmón. Lo detectaron muy temprano. Es realmente extraño porque nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, así que, ya sabes, fue una sorpresa, pero también supongo que sucede y la mejor noticia es que lo detectaron temprano, lo sacaron, estoy bien”, añadió.

Kate Micucci habla de sus síntomas

En el clip, que ya tiene más de un millón de reproducciones y cientos de mensajes de apoyo de fanáticos y otros famosos, se puede ver a la actriz con una bata de hospital caminando cuidadosamente luego de su cirugía. Entre las preguntas de sus seguidores destaca aquella en la que la cuestionan sobre los síntomas que presentó de la enfermedad.

“Tuve una cosa en mi análisis de sangre que resultó muy alta. Así que fui a un médico preventivo que me hizo algunas exploraciones. Escaneó mi corazón y ahí fue donde se notó la mancha en mi pulmón”, indicó.