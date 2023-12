Tilda Swinton e Idris Elba te llevan por un viaje en el tiempo, el amor y la fantasía en esta película de Prime Video

Pocas películas logran capturar la esencia de una narrativa épica y conmovedora como lo hace "Three Thousand Years of Longing" o “Tres mil años esperándote”. Dirigida por el aclamado George Miller, conocido por sus narrativas inesperadas y originales, este largometraje se presenta como una carta de amor al arte y se inspira en un relato corto de la galardonada A.S. Byatt. Si quieres verla, está disponible en una de las plataformas de streaming más populares de México.

Este filme es un viaje a través del tiempo, el amor y la fantasía. Las actuaciones de Tilda Swinton e Idris Elba, combinadas con la visión única de Miller, crean una experiencia cinematográfica que trasciende lo convencional. Este fin de semana, déjate llevar por la magia y el encanto de esta obra, que promete dejar una impresión duradera en el corazón y la mente de todo espectador.

¿De qué trata "Three Thousand Years of Longing" o “Tres mil años esperándote”?

La trama se desarrolla en torno a Alithea Binnie, interpretada magistralmente por Tilda Swinton, una erudita en narratología que durante un viaje de trabajo a Estambul, desata accidentalmente a un Djinn, personificado por Idris Elba. Esta liberación involuntaria da inicio a un viaje a través del tiempo y el espacio, donde el Djinn, en su intento de ganarse la confianza de Alithea, comienza a relatar su propia historia, atravesando continentes, milenios y una serie de romances condenados al fracaso.

Este filme se destaca por su habilidad para entrelazar distintos segmentos, cada uno representando un cuento de hadas opulento y detallado. Desde el corazón roto del Djinn a manos de la Reina de Saba, pasando por intrigas en la era otomana hasta una cautivadora novia del siglo XIX anhelando conocimiento mientras permanece atada a su matrimonio. En cada relato, el Djinn se ve impulsado por el deseo o la desesperación, elementos que invariablemente lo conducen de vuelta a la cautividad.

¿Dónde ver "Three Thousand Years of Longing" o “Tres mil años esperándote”?

La película brilla especialmente por las actuaciones de Swinton y Elba. Swinton, conocida por su versatilidad, encarna a Alithea con una mezcla de rigor y cautela, mientras Elba aporta tanto encanto como vulnerabilidad a su papel del Djinn. La química entre ambos, aunque a veces eclipsada por la teatralidad del personaje de Swinton, aporta una dimensión emocional significativa a la narrativa.

Si bien "Three Thousand Years of Longing" es visualmente impresionante, la película a veces se ve obstaculizada por sus efectos visuales. Sin embargo, George Miller infunde en su obra una energía incesante y una excentricidad sin límites, transportando a los espectadores a través de milenios en un torbellino de creatividad. En la actualidad la puedes disfrutar en Prime Video.