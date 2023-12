3 películas que debes ver este fin de semana si te gustó "Dejar el mundo atrás"

Una de las películas favoritas del momento es "Dejar el mundo atrás", uno de los recientes estrenos de Netflix que por varios días se ha mantenido dentro del top 10 de lo más visto de la plataforma de streaming. Aunque la trama ha dividido opiniones, no deja de ser la sensación del momento por dejarnos ver el suspenso y la preocupación de los protagonistas en un aislamiento total que parece no tener explicación alguna.

Desde barcos petroleros encallados en plena playa y poniendo los pelos de punta a los turistas, hasta quedarse sin señal del celular o sin energía, así como una falla que hace que todos los autos inteligentes se conduzcan solos y dos familias que no se conocen de nada, pero que se encuentran en medio de la nada tratando de sobrevivir, es como Netflix nos presentó el nuevo fin del mundo. Sin embargo, el final dejó a muchos con ganas de más, más respuestas, más historia y más misterio; es por ello que hoy te compartimos tres películas similares que debes ver este fin de semana.

¿Ya viste esta película de la que todos están hablando? (Foto: Netflix)

Títulos de películas similares a "Dejar el mundo atrás"

Esta película apocalíptica protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Myha'la Herrold tiene un punto en común con otras películas que se han estrenado en los últimos años, donde el final es abierto y además la trama se centra en un pequeño grupo de personas, eso sin mencionar que son pocos los detalles que se le dan al espectador de lo que está pasando a su al rededor. Si amas este misterio y suspenso que ponen a tu mente a descifrar todos los posibles escenarios, las siguientes películas son ideales para ti.

Don't look up

También conocida como "No miren arriba" es una película estrenada en el 2021 que maneja un humor parecido a "Dejar el mundo atrás", en donde a pesar de una larga lista de hechos inexplicables y preocupantes, sólo unos pocos se mantienen concentrados en el posible desgarrador final que tendrán; mientras que el resto decide prestarle atención a la cotidianeidad de la vida diaria.

Mientras en el reciente estreno de Netflix vemos a una niña ansiosa por no saber en qué terminará su serie favorita o a un adolescente que le toma fotos a una desconocida, en "Don't look up" la sátira se presenta cuando un grupo de científicos trata de advertir sobre un fin del mundo que es ignorado por las autoridades y la población.

Puedes verla en Netflix.

Disfrútala en tus días de descanso. (Foto: Netflix)

White noise

Un segundo título ´para disfrutar este fin de semana es "White noise" estrenada en el 2022, en donde el apocalipsis en donde se usa un humor tan crudo como el de "Dejar el mundo atrás" para presentar un problema, en este caso un accidente tóxico que pone en peligro el medioambiente y a las personas.

Esta película está disponible en Netflix.

It comes at night

Por último, un título que vale la pena revivir este fin de semana es "Viene de noche" del año 2017 en donde nos muestran el post-apocalipsis de la civilización sin tener muy claro de dónde vino o qué es lo que realmente ocurre, a excepción de una familia que vive en medio del bosque y que debe de mantenerse protegida de una enfermedad desconocida y que provoca la muerte, así como de una presencia maldita que viene de noche y ni hablar de los conflictos entre personas que hacen de todo para sobrevivir.

Aunque esta película tiene el mismo suspenso que la nueva apuesta de Netflix y te mantendrá sin parpadear, toma con mayor seriedad la trama para así dejar que el miedo se apodere de ti. Esta película la puedes ver en YouTube, Google Play películas, Apple TV y Amazon Prime.