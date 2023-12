Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali comparten el caos en "Dejar el mundo atrás"

Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali protagonizan Dejar el mundo atrás, cinta dirigida por Sam Esmail, la cual se basa en la novela de Rumaan Alam, libro que captó la atención de Esmail por la trama, “los personajes, me parecían auténticos y un verdadero producto de la sociedad moderna. Había algo en la forma en que entraban en conflicto en este entorno casi apocalíptico que resonó en mí. También hay un tema de incertidumbre que prevalece en el libro; me encantó la forma en que Rumaan jugó con esa idea y la usó para enfrentar entre sí a estos fascinantes personajes”, dijo en entrevista el creador.

La historia que se estrena hoy en la plataforma de Netflix, narra cómo unas vacaciones familiares se convierten en una pesadilla cuando dos extraños llegan en medio de la noche y alertan sobre un ciberataque aterrador. “En un momento me atrajo la idea de hacer una película sobre una catástrofe; en particular, una sobre un ataque cibernético, porque no creo que mucha gente tenga una idea concreta de cómo o qué tan perjudicial sería, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo”.

Para hacer la cinta Sam trató de tener el panorama claro, “pensé que podría ser un tema interesante para dramatizar en una película. Y tenía eso en la cabeza cuando mis agentes me dieron una copia de “Dejar el mundo atrás”, lo leí y luego, horas más tarde, lo volví a leer, la primera vez como fan y la segunda imaginándome como una película. Y me di cuenta de que había algo en el misterio de lo que Rumaan hacía con su historia que podía combinarse con lo que yo tenía en mente de una película sobre ciberataques. Era algo muy parecido”.

El director de cine además compartió su convicción sobre el mundo tecnológico, “siempre me ha fascinado el impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad, porque considero que cambió de una manera drástica la forma en que nos relacionamos y evolucionamos como personas. Lo que Rumaan hizo tan bien con esta historia es que la mantuvo centrada en estos personajes y la odisea en la que todos se encuentran, y, al convertirla en una experiencia cinematográfica, encontré la manera de ampliar mi obsesión”.

Sobre la influencia para la creación del filme aseguró, “sin duda, el género de catástrofes influyó de manera importante, los clásicos Terremoto e Infierno en la torre son películas que ofrecen una visión panorámica de cómo un grupo de personajes vive un acontecimiento singular y cómo los divide o los acerca. Hay mucha influencia de Hitchcock en esta película, él era un maestro del suspenso”.

El elenco lo conforman Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans y Kevin Bacon.

Rumaan Alam es un escritor estadounidense de 46 años.

La Dirección de Fotografía corre a cargo de Tod Campbell.

Sam Esmail fue director de la cinta Mr. Robot, de 2015.

"En la primera conversación que tuve con Sam, sentí esa confianza y lo entendí como artista. El proceso de adaptación requiere de reinvención, y confié en su capacidad para remodelar esta historia”.

PAL