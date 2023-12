4 películas de suspenso, acción y comedia para ver este fin de semana en HBO Max y Disney Plus

¿En busca de entretenimiento cinematográfico este fin de semana? Ver maratones de películas durante el fin de semana es una excelente manera de desconectar y sumergirse en distintos mundos y experiencias. Esta actividad no solo ofrece una fuga temporal de la rutina diaria, sino que también brinda una oportunidad para explorar diversas culturas, épocas y géneros cinematográficos. En algunas de las plataformas de streaming más populares de México hay opciones interesantes.

Además, los maratones de películas en el fin de semana pueden ser una actividad social, ya sea en persona o virtualmente. Reunirse con amigos o familiares para ver una serie de películas seleccionadas puede fortalecer lazos y crear recuerdos compartidos. También es una oportunidad para descubrir nuevos títulos recomendados por otros, ampliando así el repertorio cinematográfico personal.

Es un excelente plan. Foto: Freepik.

Del suspenso a las situaciones cómicas sin sentido

"La Chica del Dragón Tatuado" en HBO Max: Esta intensa película de 2011, dirigida por David Fincher, es una adaptación de la famosa novela sueca "Los hombres que no amaban a las mujeres", la primera de la saga Millennium. Protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara, "La Chica del Dragón Tatuado" es una mezcla de misterio y drama que te mantendrá pegado a la pantalla. Su impresionante edición le valió un Oscar, convirtiéndola en una pieza cinematográfica que no te puedes perder.

Es una de las mejores en su género. Foto: La chica del dragón tatuado.

"Oso Intoxicado" en HBO Max: ¿Buscas algo completamente diferente? Es una mezcla única de terror, comedia negra y supervivencia. Dirigida por Elizabeth Banks, esta película de 2023 se inspira en un insólito hecho real: un oso que ingirió cocaína en 1985. Con un elenco estelar que incluye a Keri Russell y O'Shea Jackson Jr., y una de las últimas actuaciones de Ray Liotta; es una experiencia cinematográfica tan salvaje como suena.

Te divertirá mucho. Foto: Cacaine Bear.

También hay superhéroes y suspenso psicológico

"Logan" en Disney Plus: Para los amantes de los superhéroes, "Logan" es una opción que no debe pasarse por alto. Esta película de 2017, protagonizada por Hugh Jackman y Patrick Stewart, es diferente a otras, pues ofrece una visión más madura y sombría del icónico personaje, brindando una historia profunda y emotiva. Inspirada en el cómic "Old Man Logan", esta película es un adiós memorable a dos de los personajes más queridos del universo X-Men.

Es la favorita de muchos. Foto: Logan.

"Leave the World Behind" en Netflix: Finalmente, para los que prefieren los thrillers psicológicos, "Leave the World Behind" es una elección acertada. Estrenada en 2023, esta película dirigida por Sam Esmail y protagonizada por Julia Roberts y Mahershala Ali, se basa en la novela de Rumaan Alam. La trama gira en torno al misterioso colapso de la tecnología moderna, lo que sugiere una inminente catástrofe apocalíptica.