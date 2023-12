"Yo estoy tranquila", Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán de Mayela Laguna tras acusación de presunto abuso sexual contra una menor

En medio de la polémica a la que se enfrenta su padre, Alejandra Guzmán salió a defenderlo y negar las acusaciones que hay en su contra de supuesto abuso sexual en contra de menores de edad. De esta manera la cantante no sólo volvió a demostrar su lealtad a Enrique Guzmán, sino que también se lanzó en contra de su ex cuñada, Mayela Laguna, quien hace unas semanas reveló que el cantante habría abusado de su hija.

Alejandra Guzmán afirma que está "tranquila" con su padre tras acusaciones de abuso

La mamá de Frida Sofía, quien también acusó a su abuelo de haberla tocado sin su consentimiento, tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación y al ser cuestionada sobre el escándalo en el que se ha visto envuelta su familia, no titubeó en explicar que Enrique Guzmán se encuentra bien, pero cansado de todo lo que se dice de él. Cabe destacar que él mismo dijo hace unos días que toda la vida ha tenido la mala fama de cometer supuestos delitos en contra de menores.

Sigue leyendo:

Llaman a testificar a Alejandra Guzmán en el caso de Luis Enrique ¿qué pasa si no se presenta?

Mayela Laguna reacciona a las disculpas de Enrique Guzmán, ¿tomará acciones legales?

La también hija de Silvia Pinal respondió tajante a los cuestionamientos. (Foto: IG @laguzmanmx)

"Mi papi (está) bien, un poco hasta el gorro de todo lo que dicen, pero él es quien es. La verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces transgiversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante", dijo la cantante e hija de Silvia Pinal.

Durante su conversación con los medios, retomada por Berenice Ortiz, Alejandra Guzmán refirió que lo que se ha dicho del artista viene de una piñata en una fiesta y que "todos estábamos allí", y que non pasó nada. En cambio lanzó un comentario en contra de quienes no creen esta versión: "El quien lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila".

Aunque la intérprete de "Yo te esperaba" no dijo nombres ni dio más comentarios al respecto, se especuló que sus declaraciones estaban dirigidas a su ex cuñada, Mayela Laguna. Pues la ex de Luis Enrique recientemente dio declaraciones sobre el presunto abuso sexual del que fue víctima su hija, quien es menor de edad, a manos del cantante de "Tu cabeza en mi hombro".

Fue a principios de noviembre cuando Mayela dijo que Enrique Guzmán había tocado indebidamente a la menor, algo que habría ocurrido en una fiesta familiar, según las declaraciones de Laguna. Asimismo, hizo énfasis en el video que confirmaría el suceso, mismo del que ya había hablado el exrepresentante de Sylvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal.

"Yo no puedo hablar mucho de esto. Si yo en el momento no hice nada, es por mi hija, ella no quiso hacerse viral, ella me pidió llorando que no quería hacerse viral, porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso, y fue en una fiesta, en donde sí hubo un algo, que fue visto por todos los de la fiesta, no nada más por mi. Pero nadie tiene ese video", dijo Mayela a "Sale el Sol".

¿Qué pasó con Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán se ha enfrentado a distintas acusaciones de abuso y agresión sexual en contra de menores de edad, la primera de ellas ocurrió hace unos años cuando su nieta Frida Sofía aseguró que la había abusado y desde entonces el escándalo lo ha rodeado. Asimismo, este 2023 la exesposa de su hijo dio que el cantante también habría convertido a su hija en una víctima, por lo que no dudaba en emprender acciones legales.

Enrique Guzmán ya se disculpó por su comentario. (Foto: IG @eguzmanoficial)

Por su parte, el ex marido de Silvia Pinal ha dado declaraciones sobre las acusaciones que ha recibido y aunque siempre las ha negado, desde hace unas semanas su nombre ha acaparado los reflectores, pues en una entrevista y tras ser cuestionado sobre esto, realizó un polémico comentario sobre las menores de edad, por el que tuvo que salir a pedir disculpas públicas.