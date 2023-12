Maldita Vecindad tocará gratis en House Of Vans, ¿cómo puedes conseguir boletos?

Maldita Vecindad tendrá un concierto muy especial, se trata de una presentación completamente gratis en el denominado House of Vans, uno de los venues para conciertos que más relevancia han tomado en los últimos años debido a su gran responsabilidad con el esparcimiento de la cultura a las nuevas generaciones.

Por dicho escenario, ubicado en el medio de un parque de rampas para skates profesionales o amateurs, han pasado reconocidos artistas a lo lardo de los meses. Tan solo este año estuvieron artistas como Bratty, Suicidal Tendencies, Flaming Lips o The Hives; también se han presentado Hot Chip, Charles Ans, entre muchos otros.

Sigue leyendo:

5 canciones de rock urbano para bailar todo el fin de semana y conocer la vida en las periferias mexicanas

3 canciones de Gustavo Cerati para manifestar y emprender un viaje de introspección

Tan solo este año estuvieron artistas como Bratty, Suicidal Tendencies, Flaming Lips o The Hives. Crédito: Facebook

Maldita Vecindad tocará gratis para todo el Público de House Of Vans; consigue tus boletos en línea

Ahora le toca a una de las leyendas vivas del rock y el latin ska en México, Maldita Vecindad y los hijos del 5to Patio, compositores de grandes éxitos de la talla de "Pachuco", "Kumbala", "Un gran circo", "Solín", "Morenaza", "Un poco de sangre", "Mojado", "Don Palabras", etcétera. Unos genios, verdaderamente.

El cupo es muy limitado, pues no se trata de un aforo inmenso. Por ello, los boletos tienen que sacarse con una semana de anterioridad y a través de medios digitales, con el objetivo de que no se pueda presentar una reventa de boletos dentro del famoso House Of Vans.

Se han presentado en el HoV bandas como Hot Chip, Charles Ans, entre muchos otros. Crédito: Facebook

La cita para obtener tus boletos en el día lunes 4 de diciembre de 2023 a las 6:00 de la tarde, en la página oficial de Instagram de House Of Vans. Una vez dentro del link, solamente debes acceder a tu boleto y brindar tu información personal, para luego esperar a que llegue el día del rock roll.

Te puede interesar:

5 bandas de punk en español que debes escuchar para conocer cómo fue el movimiento en Latinoamérica

Claro que debes tener en cuenta que los eventos se publican en Eventbrite, donde tienes que crearte una cuenta gratuita, luego esperar que se cargue, y por último, seguir a la página para que te enteres de todos los pormenores de tu boleto. Al momento de la venta, tus manos deben ser las más rápidas del oeste.