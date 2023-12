Karla Díaz afirma que era la que mejor voz tenía de "Jeans": "alcanzaba cualquier nota"

Karla Díaz afirmó que de todas las integrantes del exgrupo "Jeans" ahora conocido como "JNS", que ella era la que tenía mejor voz y que podía alcanzar cualquier nota, en entrevista con Jorge Van Rankin para su programa de YouTube "En estado burresco".

El exconductor del programa "Hoy" le cuestionó sobre su permanencia de 11 años en la agrupación pop que marcó a toda una generación e incluso se reencontró hace 8 años y desde entonces no han parado y la cuestionó sobre quién cantaba mejor de las cuatro integrantes.

"Vocalmente de niñas yo era la que mejor cantaba, tenía voz de niña, eso es complejo porque yo tenía voz de niña pero cantaba muy agudo, alcanzaba cualquier nota", aseveró Karla Díaz.

Foto. Jeans

La conductora de "Pinky Promise" relató que ella se acuerda de estar grabando su primer disco con la agrupación titulado "¿Por qué disimular?", relató que estaba dormida y que no le había tocado cantar en casi nada del disco pero la despertaron para participar en un tema.

Explicó que se trataba de "Tan dentro de mi", un tema que nunca fue sencillo "literal me la pusieron a mi porque era la única persona que alcanzaba las notas de esa canción", agregó que ella estaba dormida en el estudio de José Ramón Flores en España donde se grababa el segundo álbum del grupo conformado en ese entonces por Angie Taddei, Paty Sirvent, Melissa López y Karla Díaz.

Foto: Instagram karladiazof

Recordó que a pesar de estar dormida y que eso afecta en ocasiones la voz porque no esta preparada la garganta o se encuentra muy ronca, se despertó me dicen te toca cantar cuando te duermes la voz se relaja, esta ronquilla no tienes la voz

"Entró al estudio, empecé a cantar la canción perfecta, en dos tomas", destacó Karla Díaz.

Karla Díaz aseguró que no quería pavonearse ni decir que tenía la gran voz pero señaló que en ese momento quizá por ser la nueva no le dieron tantas participaciones en el disco o porque también tenía la voz de chavita y quizás para el grupo no era tan favorecedor sonar como ardillitas.

Puedes escuchar la información en el minuto 27:16.