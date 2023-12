JNS: Regina Murguía y Melissa López casi se agarran a golpes

JNS sigue en la cima del éxito a sus más de 20 años de trayectoria, la agrupación que ha cambiado de integrantes a lo largo de los años y que hizo una pausa durante varios años se presentó en el programa MoJoe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Durante su participación las cuatro integrantes Angie Taddei, Karla Díaz, Regina Murguía y Melissa López, reconocieron que la convivencia no ha sido fácil pero que con los años han aprendido a adaptarse y que en su mayoría han vivido buenos momentos pero también han enfrentado dificultades e incluso dos de ellas estuvieron a punto de agarrarse a golpes.

Hace 8 años el grupo se reencontró y desde entonces no han parado de trabajar Foto: grupojns

Melissa López y Regina Murguía casi se agarran a golpes

Las intérpretes de “La ilusión del primer amor” revelaron que a 8 años del reencuentro entre la agrupación ahora se pelean mejor que antes, ya que se entienden más, reconocieron que los primeros cuatro años fueron muy difíciles y que enfrentaron peleas muy fuertes.

Melissa López relató que tuvieron dos peleas muy fuertes Foto. Instagram melissalz83

Y que dos de las peleas más fuertes han sido entre Melissa López y Regina Murguía debido a que aunque eran amigas desde hace muchos años no habían sido compañeras de trabajo por lo que adaptarse no fue tan fácil como podría parecer, ya que no se conocían en ese ámbito.

“Ha habido dos peleas muy fuertes con Mel y casi la agarró a golpes”, reconoció Regina Murguía.

Melissa dijo que uno de los desencuentros fue mucho más fuerte que el otro pero declaró que la que estaba más alterada era Regina Murguía y confesó “estaba como torito” mientras las demás integrantes confirmaban lo dicho por la cantante y conductora.

“En Dèjá Vu la tuvimos que meter al baño porque se iban a pelear a golpes”, recordó Karla Díaz.

Regina Murguía reconoció que casi golpea a Melissa López Foto: Instagram murguiaregina

Angie Taddei intervino para explicar que la segunda pelea fue más de adulto. Todas coincidieron en que el cariño que se tienen es como de hermanas y que así como se quieren mucho también hay desencuentros.

Actualmente siguen con éxito participando en la gira del 90's Pop Tour que arrancará el próximo años por varias ciudades de Estados Unidos y se presentará en marzo en la Arena Ciudad de México el 15 de marzo.

Puedes escuchar las declaraciones en el minuto 22.