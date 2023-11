¿Wendy Guevara también pagará cover? Kimberly de "Las perdidas" al fin revela cuánto va a cobrar por "asistir" a su boda

El próximo 9 de diciembre se llevará a cabo la boda de Kimberly de "Las Perdidas", algo que ha causado mucha controversia en redes sociales, pues así como hay quienes afirman que la pareja de la influencer no vale la pena, calificándolo incluso de "interesado", hay personas que se encuentran preocupadas porque la querida creadora de contenidos vaya a cobrar un precio muy elevado por asistir de manera virtual a su enlace nupcial.

Esto en atención a que, en anteriores entrevistas, "Kimberly la más preciosa" ya ha afirmado que transmitirá su boda vía streaming, algo que tendrá un costo que, incluso, llegó a afirmar que ascendería a los mil 500 pesos, sin embargo, en su más reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, finalmente dio el precio oficial del cover del evento.

Esto va a cobrar Kimberly, la más preciosa por asistir a su boda

Al ser cuestionada ante los medios de comunicación sobre el costo que tendría el acceso al streaming de su boda, la querida influencer destacó que estaba bromeando cuando dijo que la entrada ascendería a los mil 500 pesos, ya que en realidad, el costo será muy accesible, pues quiere que la mayor parte de sus fans y gente que la quiere formen parte del evento.

"Va a tener un costo muy accesible, de 100 a 200 pesos, para que pueda entrar mucha gente, la verdad. (La transmisión) va a estar desde que me estén maquillando, desde que me salgo de bañar, la boda religiosa, hasta que salgo del salón, hasta que me coronen", señaló ante las cámaras.

¿Wendy Guevara también tendrá que pagar el cover de la boda de Kimberly de Las Perdidas?

Y ya que su relación con Wendy Guevara también se ha puesto en entredicho, "Kimberly la más preciosa" no dudó en revelar que evidentemente la ganadora de La Casa de los Famosos no pagará cover y tampoco será la madrina del evento, ya que será la propia Kimberly quien cubrirá con la mayoría de los gastos de la fiesta, algo que señaló no le molesta, pues está consciente de que tiene una estabilidad económica mejor que la de su pareja, quien también pondrá recursos para la boda, sólo que en la medida en la que sus ingresos se lo permiten.

Además de ser una de las invitadas más famosas de la boda de Kimberly de "Las Perdidas", Wendy Guevara será la dama de honor de la boda de su amiga, al igual que Paola Suárez, la otra protagonista del viral video que lanzó a la rubia a la fama y que le permitió hacerse popular en Internet, sin imaginar que después terminaría codeándose con actrices, cantantes y presentadores de renombre.