Wendy Guevara revela que Eduin Caz también le manda mensajes a ella, ¿intento conquistarla?

Desde hace varios días Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme nuevamente se vio envuelto en polémicas, pues esta vez el cantante fue ligado sentimentalmente a una mujer trans, la cual incluso compartió capturas de pantalla de una supuesta conversación que tuvieron por medio de redes sociales.

Aunque Eduin Caz ya reaccionó al respecto y pidió que ya no lo molesten con chismes, pues tiene centrada su atención en ayudar a las personas de Acapulco, ahora Wendy Guevara reveló que ella también ha tenido conversaciones con el líder de Grupo Firme.

Foto: IG @eduincaz

El líder de Grupo Firme no quiere saber más de chismes

Fue a través de una transmisión en vivo, en donde la ganadora de La Casa de los Famosos México habló sobre la presunta relación entre Eduin Caz y una chica trans, pues sus seguidores le preguntaron que sí ella creía en que el cantante le gustaban las chicas de la comunidad LGBTTIQ+.

Ante esto, Wendy confirmó que ella tiene una muy buena relación con el líder de Grupo Firme y que cada que ambos tienen el tiempo se mandan mensajes el uno al otro a través de redes sociales, sin embargo, la influencer leonesa no cree que a Eduin Caz le gustan las chicas transexuales.

Foto: IG @eduincaz

¿A Eduin Caz le gustan las chicas trans?

“no creo, a mi me habla muy bien, siempre nos mensajeamos (pero en buena onda), sí, él no es así, no creo y además si fuera así ¿qué tiene?, pero la verdad yo he mensajeado con el Eduin Caz y con él yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, por que cuando a un hombre le gustan las trans, y ame hubiera dicho…”, contó Wendy