Eduin Caz reaparece con su ex esposa Anahy, tras ser ligado sentimentalmente con otra mujer

Luego de varios meses de no ser protagonista de polémicas, Eduin Caz volvió a dar de qué hablar, esta vez debido a que salió a la luz una supuesta conversación en la que el cantante sostuvo un encuentro amoroso con una mujer transexual.

Y es que, esta no sería la primera vez que el líder de Grupo Firme que es ligado sentimentalmente a otras mujeres que no es Daisy Anahy, la madre de sus tres hijos de quien se encuentra separado desde inicios de este 2023, sin embargo, pese a todos los rumores, el amor y la familia es más fuerte pues Eduin Caz fue visto con sus hijos y con su ex esposa.

El cantante reaccionó a su más reciente polémica

¿Eduin Caz y Daisy Anahy retomaron su matrimonio?

Fue a través de sus historias de instagram que Eduin Caz reaccionó ante los rumores de su supuesta relación amorosa con una mujer transexual en la que aseguró que todo lo que se dice es mentira pues él solo se ríe de todo lo que inventan.

Además pidió a sus seguidores que ya no le pregunten más del tema, pues él ahorita está preocupado por mandar ayuda a la gente de Acapulco quienes están pasando momentos complicados debido al paso del huracán Otis.

El líder de Grupo Firme pide que ya no lo molesten

Tras pronunciarse al respecto sobre la nueva polémica en la que está involucrado, el cantante reapareció a lado de sus hijos y de su aún esposa Daisy Anahy, pues aunque están separados no se sabe si es que ya firmaron el divorcio.

Cabe señalar que desde hace varios días se les ha visto muy juntitos en las celebraciones de Halloween, por lo que muchos especulan que la pareja podría haber retomado su relación amorosa, a pesar de las múltiples infidelidades del cantante.

“Feliz Halloween, en familia siempre es mejor”, escribió Daisy en su publicación

La madre de los hijos de Eduin Caz compartió esta foto hace unas horas

En dicha fotografía, Eduin aparece disfrazado de diablo, mientras que Daisy de “Caperucita roja”, y aunque en la fotografía ambos aparecen cada uno de un extremo, fanáticos de la pareja ruegan por que Daisy no le haya dado otra oportunidad al cantante.

¿Eduin Caz fue visto con otra mujer en Mazatlán?

Fue a través de la cuenta de Tiktok de una joven que se hace llamar @polethsoto5 quien compartió un video en donde revela que vio al líder de Grupo Firme con una mujer de cabello rubio.

La mujer que subió el video aparece con otra chica, ambas cantan el tema “Bailame” de Nacho, Yandel y Bad Bunny, las jóvenes parecen trabajar en un famoso antro de Mazatlán llamado “Terraza Valentino” pues portan el logo en su uniforme en color naranja.

Sobre el video que grabaron, la joven escribió que tanto ella como su amiga vieron a Eduin Caz con una mujer rubia que no es la madre de sus hijos, pues cabe señalar que Anahy actualmente tiene el cabello muy corto y de color negro.

“Justamente estábamos viendo a Edwin Caz con una rubia que no es anahí”, escribió la usuaria de Tiktok @polethsoto5

Cabe señalar que este video fue publicado hace algunos días en el perfil de la joven antes mencionada, sin embargo, este ya no se encuentra en el perfil de la joven que es oriunda de Mazatlán.

Cabe señalar que en días pasados, Eduin Caz estuvo en Mazatlán disfrutando de una fiesta en un famoso bar de playa el cual está ubicado muy cerca del bar en donde trabaja la joven antes mencionada, también el cantante compartió una fotografía en sus redes sociales de esta reunión en donde sospechosamente cubrió con un emoji a una mujer de cabello rubio.

El cantante estuvo de fiesta con varios amigos y entre ellos figuraba una misteriosa mujer rubia

Pese a todo esto, no hay nada confirmado, y tampoco Eduin Caz ha compartido que se encuentre saliendo con alguien más o si es que ya dio por terminada su relación como pareja con la madre de sus hijos definitivamente.

¿Por qué se separaron Eduin Caz y Daisy Anahy?

Fue durante su rueda de prensa, tras ganar unos importantes premios que Eduin Caz dedicó unas palabras no solo a su equipo de trabajo pues agradeció a cada uno de ellos por hacer posible cada triunfo.

Sin embargo, fue poco antes de terminar su discurso que el cantante dedicó también los premios a su “exesposa”, esto provocó la especulación que el cantante se habría separado de Anahy luego del rumor de una nueva infidelidad.

“Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, pues, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!" finalizó Eduin Caz

Tras esta polémica declaración, los rumores sobre que esto se trataba solo de publicidad comenzaron a circular, sin embargo, semanas después en entrevista con “El Escorpión Dorado”, Eduin Caz aclaró la situación.

El cantante confirmó que su esposa le pidió un tiempo, pues no quería lidiar con todos lo rumores de infidelidad mientras ella se encontraba embarazada de su tercer hijo, pese a esto, Eduin Caz aseguró que haría lo imposible para reconquistar a la madre de sus hijos.

