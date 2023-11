Eduin Caz responde después de su supuesto romance con una mujer trans

Después de que una revista de espectáculos destapara que Eduin Caz podría haber tenido un romance con una mujer trans, el vocalista de Grupo Firme tomó sus redes sociales para hablar al respecto y mandar un contundente mensaje. Por su parte, la influencer vinculada sentimentalmente con el cantante también ya dio sus primeras declaraciones, sin embargo, dará más detalles sobre esta situación en las próximas horas.

Este martes, la revista Tv Notas reveló una conversación entre el intérprete de "Ya supérame" y la modelo de OnlyFans, Daniela Casas Martínez, quien también es conocida en redes sociales como "Mal portada". En la captura de pantalla que compartió la publicación se puede leer que el cantante la estaba invitando a pasar un fin de semana juntos, ya fuera que ella lo visitara en Tijuana o él viajara a la Ciudad de México. De acuerdo a la información que dio la revista, sí tuvieron un encuentro, por lo que la chica lo calificó como un gran amante.

La revista expone las conversaciones entre Eduin Caz y la influencer Foto: TvNotas

Eduin Caz responde a la polémica tras ser vinculado con una chica trans

Después de que se diera a conocer la noticia, el cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía desde el gimnasio y con la frase "Me dan risa", dando a entender que la información era falsa. Sin embargo, tiempo después Eduin Caz mandó con contundente mensaje para sus millones de seguidores, pues aseguró que en estos momentos no tiene tiempo para enfocarse en esta polémica, ya que está buscando la manera de ayudar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis.

"Y por favor, dejen de estar molestando con esas tonteras de chismes que estoy ocupado buscando cómo ayudar a mi gente de Acapulco. Gracias", escribió el intérprete de "Qué onda perdida", dejando claro que esto es un rumor sin fundamentos. Sin embargo, hay que recordar que el año pasado también se había vinculado con una mujer en transición, por lo que se le acusó de serle infiel a su entonces esposa, Daisy Anahy.

El vocalista de Grupo Firme asegura que es un chisme IG @eduincaz

Daniela Casas rompe el silencio sobre su relación con Eduin Caz

Asimismo, tras el escándalo que se generó por el supuesto romance con Eduin Caz, la modelo e influencer Daniela Casas rompió el silencio y mandó un contundente mensaje después de la ola de críticas que se generaron. Por medio de la sus historias de la plataforma de Meta, la chica agradeció los mensajes de ánimo que le están llegando en estos momentos y declaró que este miércoles hará un en vivo para hablar al respecto.

"No puedo estar más agradecida con cada una de las personas que se han tomado el tiempo para darme follow y escribirme cosas bonitas. Gracias por acobijarme con palabras bonitas y no con hate, lastimosamente esto se salió de control. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Por hoy no diré nada al respecto, mañana en un live nos vemos y platico con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo y seguirme, ver mis post y no atacarme, no tengo palabras para agradecer eso", escribió "Mal Portada", en su mensaje.

Daniela Casas reacciona al escándalo tras la filtración de la conversación de Eduin Caz IG @__malportada

