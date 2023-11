Eduin Caz: ¿quién es Daniela Casas?, la modelo que es vinculada sentimentalmente con el líder de Grupo Firme

Después de que una revista de espectáculos revelara que supuestamente Eduin Caz tuvo una relación con una mujer trans, muchos de sus fanáticos se preguntan de quién se trata. De acuerdo a la publicación, la chica es Daniela Casas, una modelo e influencer de redes sociales, quien presuntamente salió con el vocaliusta de Grupo Firme y que tuvo una conversación con sus amigas de lo "buen amante que era".

A pesar de que el cantante de "Ya supérame" anunció su divorcio de Dainsy Anahy, no se ha salvado de estar en la polémica por sus supuestos romances. Hace un par de días, la revista Tv Notas reveló que el intérprete, de 29 años, tuvo un romance fugaz con una influencer de Only Fans, a la que presuntamente contactó por mensajes de Instagram, en donde le enviaba comentarios halagadores y le pedía que se conocieran.

Daniela Casas se deidca a las redes sociales IG @__malportada

¿Quién es Daniela Casas, mujer con la que salió Eduin Caz?

De acuerdo a la información disponible en sus redes sociales, Daniela Casas Martínez es una mujer trans, que vive en la Ciudad de México. Se dedica a las redes sociales, como Instagram y TikTok, pero también es activa en Only Fans, plataforma que se ha vuelto popular debido a que muchas personas suben contenido exclusivo para adultos. La creadora de contenido no ha revelado si tiene otra profesión, pero que desde que se reveló su relación con el artista han subido poco a poco los números en sus plataformas.

El martes, la revista de espectáculos dio a conocer que Daniela Casas Martínez, quien también es conocida en redes sociales como "Mal portada", tuvo un encuentro con Eduin Caz, pues se filtraron unas capturas de pantalla de sus conversaciones, en las que se observa cómo el intérprete de "Que onda perdida", la invitó a pasar un fin de semana juntos, ya fuera que ella lo visitara en Tijuana o él viajara a la Ciudad de México.

La modelo tiene Only Fans IG @__malportada

Todo parece indicar que el encuentro sí se dio, pues la joven modelo presumió con sus más allegados que el vocalista de Grupo Firme era un gran amante. La famosa revista de espectáculos tuvo acceso a las conversaciones del artista con la influencer, por lo que las colocó en su edición impresa provocando un gran escándalo entre el medio del espectáculo y los fans del cantante de regional mexicano.

Daniela Casas prometió hablar sobre su relación con Eduin Caz

Después de las diferentes reacciones que se dieron en redes sociales, Daniela Casas compartió en su cuenta de Instagram, que próximamente hablaría sobre su relación con Eduin Caz. En un breve texto en sus historias de la plataforma de Meta, la modelo agradeció a las personas que la comenzaron a seguir para dejarle mensajes de apoyo y cariño, no obstante, aún no ha revelado su versión de la historia.

Reveló que pronto hablará del tema IG @__malportada

