3 canciones románticas de BTS perfectas para dedicar a la persona que amas

Cuando estamos enamorados no existe un mejor aliado que la música, pues a través de esta podemos demostrar sentimientos y emociones de una manera más sencilla. En ese sentido, la banda de K-Pop, BTS, puede ser un buen aliado, ya que cuenta con decenas de canciones románticas en su repertorio que puedes dedicar.

A pesar de que la agrupación surcoreana destaca por tener poderosas coreografías y ritmos pegajosos, también cuentan con baladas perfectas para quienes están enamorados, pues con esta clase de canciones se aprecian mejor sus voces, ya que son tranquilas y no necesitan bailar.

BTS tiene canciones para toda ocasión. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Qué canciones románticas de BTS son perfectas para dedicar?

La banda surcoreana que debutó en el 2013 se ha convertido en una de las más exitosas en su género en los últimos años, por lo que cuentan con toda clase de pistas, pues tienen letras de empoderamiento personal, de desamor, de motivación, pero sobre todo de amor para dedicar. De acuerdo con el ARMY, nombre de sus fans, hay 3 canciones románticas preferidas en su discografía.

"Telepathy"

"Telepathy" es una pista que BTS lanzó el 20 de noviembre del 2020 como parte de su álbum "BE" y es una de las canciones románticas de la boyband, pues habla de alguien que está sumamente agradecida de conocer a esa persona especial, pues ha hecho su vida más feliz en todos los sentidos. "Me siento más feliz cuando te encuentro feliz. Siempre, aun en una rutina diferente eres la persona más especial para mí. Todo está bien y no hay ningún dolor", menciona en una parte.

La banda de K-Pop cuenta con melodías románticas. (Créditos: Facebook / BTS)

"Best Of Me"

"Best Of Me" es otra de las melodías que los Bangtan Boys lanzaron en el 2017 en su disco "Love Yourself" y se trata de una pista perfecta para dedicar. La letra habla de alguien que está profundamente enamorado y no puede vivir sin esa otra persona. "Cuando dices que me amas camino entre las nubes. Di que es para siempre, solo una vez más. Cuando dices que me amas, solo necesito que digas eso. Que tú nunca cambiarás, solo una vez más. Eres como el mundo entero para mí", dice la canción.

"Heartbeat"

"Heartbeat" en una de las canciones románticas que componen el "BTS World Original Soundtrack" y fue lanzada el 28 de junio de 2019. Su letra es una de las más hermosas que tiene la banda, aunque no es una de las más populares, y trata de alguien que cambió su vida tras conocer a esa persona amada, por lo que teme a perderla y busca mantenerla a su lado. "Eso me deja un poco mareado, nena. Siento que estoy atrapado en una realidad que se parece a un sueño. Eso me da vueltas y me vuelve loco. Siento como si yo fuera la luna en el medio del día. Si no estuviera solo, si no te conociera tal vez me rendiría, perdido en el mar, pero mi corazón sigue en llamas, con un deseo ardiente", detalla la balada de BTS.

