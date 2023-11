Presentador estadounidense se arrepiente por "cerrarle las puertas" a Meghan Markle y no invitarla a su programa

Meghan Markle se ha convertido en una figura polémica desde que inició su relación con su actual esposo el príncipe Harry, de Reino Unido. La vida del actriz y el hijo del rey Carlos III ha estado en el ojo del huracán por las fuertes criticas que han lanzado en contra de la corona y la familia real; a través de podcast, series y en entrevistas con programas estadounidenses, los duques de Sussex han expresado sus controversiales opiniones sobre la monarquía británica.

En este contexto se volvió viral el testimonio del reconocido presentador estadounidense Andy Cohen, quien reveló que se siente arrepentido por no haber invitado a su show " Watch What Happens Live" a Meghan Markle, cuando tuvo oportunidad, es decir antes de que ella formara parte de la familia real.

Andy detalló que pudo haber entrevistado a Meghan cuando era actriz. Foto: IG @bravoandy

¿Por qué Andy Cohen se arrepiente por no invitar a Meghan Markle a su show?

En entrevista con medios locales, Cohen confesó que tuvo la oportunidad de invitar a Meghan, cuando ella trabajaba como actriz, a su show, pero él la rechazó y no quiso invitarla. Sentenció que, pese a que ella no se enteró del desaire, actualmente la duquesa de Sussex ya no estaría interesada en aparecer en su programa, hecho por lo que lamentó haber desperdiciado la oportunidad de entrevistarla cuando ella aún no estaba inmersa en la familia real británica.

“Fue cuando ella estaba en (la serie) Suits. Yo no veía Suits y supongo que la propusieron y la dejamos pasar, y como dijo después mi productor ejecutivo, ‘Nunca se sabe quién se convertirá en duquesa'”, relató Cohen ante la prensa y la audiencia que se encontraba presente en la convención BravoCon 2023 celebrada en Las Vegas.

¿La familia real podría salir en televisión estadounidense?

Meghan y el príncipe Harry han hecho polémicas declaraciones sobre la monarquía. Foto: @sussexroyal

De igual manera, los presentes cuestionaron a Cohen sobre si se arrepentía por no haber invitado a otras celebridades, a lo que el presentador admitió que no estaba seguro. No obstante, sí reconoció sentirse "arrepentido" por no haber invitado a Meghan quien actualmente tiene un vínculo con la familia real británica; además, el conductor sentenció que la los miembros de monarquía británica no estarían interesados en aparecer en su show.

“Cuando pienso en que podría haber clips de Meghan Markle haciendo kiki conmigo, tomando una foto y hablando de Vicki Gunvalson, quiero suicidarme. No lo creo (que aceptara ser invitada al programa en la actualidad), creo que ya dejó atrás estas cosas. ¿Y saben qué? No la culpo, (ella pensará) ‘¿Me rechazaste entonces y me quieres ahora?’. No creo que aceptara”, agregó.