El Príncipe Harry y Meghan culpan a la Reina Isabel II de su fracaso

El Príncipe Harry y Meghan Markle han fracasado en sus últimos proyectos, así que culpan a la muerte de la Reina Isabel II y otros factores externos como la pandemia de Covid-19, como los causantes de no puedan tener éxito en su trabajo alejados de la corona inglesa. Es tras estas declaraciones que la pareja se vuelve a poner en medio de la polémica, debido a que muchas personas critican su actitud hacía las personas de su familia.

Los duques de Sussex anunciaron que dejarían sus principales deberes reales en enero de 2020, por lo que a partir de ese momento comenzaron a lanzar diferentes proyectos, desde entrevistas, documentales, libros y podcast, todos enfocados en su vida privada y cómo es que ser parte de la familia, que hoy lidera el Rey Carlos III, los afectó en su salud mental, siendo una de las principales razones por las que se alejaron y se mudaron a Estados Unidos.

El Príncipe Harry y Meghan Markle hablan de su fracaso

Sin embargo, los trabajos que han hecho no han tenido el éxito esperado. Recientemente una fuente le dijo a The Daily Mail indicó que "se dice que creen que han tenido mucha mala suerte”, la cual se derivó de factores externos como la pandemia de Covid-19 y las recesiones económicas, asimismo, piensan que la mala salud y las muertes posteriores del Príncipe Felipe, el 9 de abril del 2021, y la Reina Isabel II, el 8 de septiembre del siguiente año, también obstaculizaron sus intentos de destacar en el sector privado.

Y es que después de que dejaron sus actividades con la Familia Real, Harry y Meghan dieron una polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo de 2021, en la que hablaron de actos de discriminación por parte de los integrantes de la corona, sin embargo, un mes después perdió la vida el duque de Edimburgo. Algo similar pasó en 2022, ay que cuando Markle lanzó el podcast "Arquetipos", la Reina Isabel II murió unas semanas después.

Aunque el fallecimiento de la monarca atrajo a varios escuchas, Spotify y los duques de Sussex anunciaron que ya no seguirían con el proyecto. Después The New York Post publicó la declaración de una fuente que aseguró que esta decisión la tomaron debido a que la pareja no había producido suficiente contenido, por el cual les pagaron 20 millones de dólares; es por esa razón que hasta el ejecutivo de la plataforma de streaming, Bill Simmons, los llamó "flojos" y "estafadores".

La pareja ha hecho diferentes proyectos hablando de cómo es ser parte de la Familia Real Foto: Netflix

En tanto, el hijo de la princesa Diana y la actriz no han perdido el tiempo, pues además de haber revelado su documental "Harry y Meghan" en Netflix, ahora están trabajando en una nueva producción para estrenar en la plataforma de series y películas. De acuerdo al sitio de noticias Page Six, la pareja planea filmar una serie documental en África en el que aparentemente saldrían sus hijos Archie y Lilibet.