VIDEO: Carlos Rivera se encuentra con Ximena, la niña que rompió su alcancía para ir a su concierto

No estoy llorando, tú estás llorando. Carlos Rivera lo hizo de nuevo, logró que sus fans rompieran en llanto con el bonito detalle que tuvo con Ximena, una niña que hace algunas semanas se volvió viral en TikTok por romper su alcancía en la que ahorró por tres años para estar en primera fila en el concierto de su ídolo. El momento causó sensación en la red y llegó a los ojos del cantante, quien este fin de semana no dudó en sorprenderla de todas las maneras posibles.

Carlos Rivera se reúne con la niña que rompió su alcancía para ir a su concierto

El pasado mes de octubre se volvió viral una grabación de TikTok en el que se observa a una niña llorando mientras sus padres la consuelan y ayudan a contar el dinero que guardó en su alcancía, pues su mayor sueño era ir a un concierto del esposo de Cynthia Rodríguez. Por supuesto, los fans no tardaron en lograr que Rivera reaccionara e invitara a la pequeña al show en Tlaxcala par que no tuviera que gastar sus ahorros, algo que se logró.

Así se vivió en encuentro. (Foto: TikTok Carlos Rivera)

La tarde de este sábado, el intérprete de "Te esperaba" compartió un nuevo video en la plataforma para darle a conocer a sus fans el final feliz de esta historia, pues más allá de ayudar a que tanto Ximena como sus papás acudieran al concierto sin gastar un solo centavo, también sorprendió a la niña de la mejor manera. "Finalmente no tuvo que gastar sus ahorros y la invitamos nosotros y esto fue lo que pasó...", escribió el famoso en su post.

El video muestra el emotivo encuentro en el que la pequeña corrió a abrazar al papá de León, quien le entregó una bolsa de tela repleta de regalos de los que son mercancía oficial para la niña. Por supuesto, también le dedicó algunas palabras de agradecimiento, un momento que despertó la envidia de la buena de muchos de sus seguidores.

Los papás de Ximena también estuvieron presentes. (Foto: TikTok Carlos Rivera)

"Me da mucho gusto conocerte. ¿Estás lista para disfrutar, cantar y bailar, y todo?", le dijo Carlos Rivera, no sin antes agregar que se encontraba "muy feliz" por haberla podido conocer en persona luego de su video viral con el que tocó el corazón de miles. "Estoy muy emocionado, vas a estar con tus papás, no solamente tú", comentó antes de recibir un ramo de flores de parte de la niña.

Asimismo, el cantante confesó que lo que más orgullo le dio de la acción de la pequeña fan fue que demostró que "cuando uno quiere algo, se tiene que esforzar para conseguirlo", mismo que cuando se hace de corazón y con tantas ganas tiene una gran recompensa, un momento que hasta a él le "tocó el corazón". Cabe destacar que cuando el concierto inició, Carlos Rivera subió al escenario a su pequeña fan.