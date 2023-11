"No lo dudaría", Manelyk rompe el silencio sobre el supuesto romance de Eduin Caz con una mujer trans

Los escándalos dentro del mundo de la farándula no paran y uno de los que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas es el supuesto romance de Eduin Caz con una mujer trans, esto a pesar de que él está casado con Daisy Anahy, a quien según distintas versiones ya le ha sido infiel en al menos una ocasión más. Aunque el vocalista de Grupo Firme ya rompió el silencio y descartó lo que se dice de él al señalar que sólo son "chismes", la polémica continúa.

Manelyk González no duda que Eduin Caz sí salga con una mujer trans

Ahora fue la influencer Manelyk González quien se sumó a este escándalo para dar a conocer su versión de los hechos, ya que la noticia ha cobrado tanto revuelo entre los fans e incluso famosas como Wendy Guevara también reveló que el cantante de "El amor de su vida" le ha escrito en privado. Aunque la ganadora de "La Casa de los Famosos México" dejó en claro que no intenta ligársela, destacó que no cree que su amigo tenga gusto por las mujeres trans.

¿Qué ha dicho el cantante? (Foto: IG @eduincaz)

Te puede interesar:

La mujer vinculada con Eduin Caz hace su primera publicación tras escándalo con el cantante

"No creo, a mí me habla muy bien, siempre nos mensajeamos (pero en buena onda), sí, él no es así, no creo y además si fuera así ¿qué tiene?, pero la verdad yo he mensajeado con el Eduin Caz y con él yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, por que cuando a un hombre le gustan las trans, y ame hubiera dicho…”, dijo en una de sus ya famosas transmisiones en vivo.

Sin embargo, Manelyk no coincide con esta idea por una importante razón y así lo hizo saber este fin de semana, ya que al asistir como una de las exclusivas invitadas a la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, la influencer conversó con los medios de comunicación y al ser cuestionada sobre este escándalo en el mundo de la farándula, ella no negó que el esposo de Daisy Anahy sí tenga un romance con una mujer de la comunidad LGBT+.

Ella es la influencer con la que Eduin Caz habría tenido una relación. (Foto: IG @__malportada)

"No lo dudaría porque esas chicas son muy guapas", fue la declaración de González, luego que le recordaron los rumores en los que se ha visto envuelto el cantante, aunque ella no agregó más detalles al respecto.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 01:51

También puedes leer:

Eduin Caz responde después de su supuesto romance con una mujer trans

¿Quién es la mujer trans con la que Eduin Caz estaría saliendo?

Esta semana una revista de entretenimiento compartió que Eduin Caz habría mantenido una relación con Daniela Casas, una guapa influencer y modelo de OnlyFans que habría sido su amante. Como era de esperarse la noticia causó revuelo entre los seguidores del intérprete de regional mexicano y las dudas por conocer más de ella rápidamente se apoderaron de las tendencias del día.

Según los detalles de este affaire, que fueron revelados con capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre los involucrados, en las que Eduin Caz invita a la mujer a conocerse. Aunque esto es lo poco que se sabe de esta aventura, en medio de la separación del cantante con su esposa, la modelo de la plataforma para adultos prometió compartir más sobre la relación que ambos mantuvieron. Por su parte, el famoso insistió en que son chismes.