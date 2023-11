La mujer vinculada con Eduin Caz hace su primera publicación tras escándalo con el cantante

Daniela Casas, la mujer vinculada sentimentalmente con Eduin Caz, hizo su primera publicación este viernes después del escándalo con el cantante de Grupo Firme. La modelo y influencer de redes sociales, conocida como "Mal Portada", compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer que este día hará un live para hacerle frente a la polémica en la que está involucrada por presuntamente haber tenido un romance con el intérprete.

Este 3 de noviembre, la modelo de Only Fans por fin actualizó su Feed de la plataforma de Meta y compartió una foto en la que incluyó un mensaje, pues escribió "La mexa que tiene a to’ el mundo loco", la cual es una frase que es parte de la canción de Kenia OS "Ojo X Ojo". Con esta oración, la creadora de contenido dejó a ver que actualmente es una de las personas más buscadas tras el escándalo con el intérprete de "Ya supérame".

Daniela Casas hace su primera publicación IG @__malportada

Daniela Casas asegura que hablará sobre Eduin Caz

En tanto, en sus historias de la plataforma de Meta, Casas explicó que sí hablará del tema con Eduin Caz, tal y como lo había prometido hace un par de días. La influencer dio a conocer que aún seguía abrumada por el impacto que había tenido la filtración de su conversación con el cantante, no obstante, presuntamente será este día cuando haga un en vivo en sus redes sociales para aclarar la situación.

"Hoy nos vemos en live, lo haré más temprano para que no me odien tanto", compartió la joven influencer, quien hasta el momento no ha dado más detalles sobre su supuesta relación con el vocalista de Grupo Firme, quien tampoco ha querido hacer una declaración al respecto, ya que aseguró que en estos momentos sus energías están concentradas en ayudar a las personas de Acapulco, Guerrero, que están damnificadas por el huracán Otis.

La influencer hablará sobre Eduin Caz IG @__malportada

¿Cuál es la relación de Eduin Caz y Daniela Casas?

Esta semana la revista Tv Notas reveló una supuestas conversaciones entre Eduin y una chica trans, quien resultó ser Daniela Casas. De acuerdo a información que dio a conocer el medio de comunicación, el cantante le escribió para que tuvieran un encuentro, ya fuera en Tijuana o en la Ciudad de México; aparentemente el artista, de 29 años, se reunió con la mujer, la cual presumió con sus amistades que el integrante de Grupo Firme "era un gran amante".

