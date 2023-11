Osvaldo Benavides está harto de que le digan "Nandito", su personaje en "María la del Barrio"

Osvaldo Benavides indicó que está harto de que lo llamen "Nandito", el cual fue el personaje que interpretó en "María la del Barrio" y que le dio fama internacional. El artista tomó sus redes sociales para quejarse de que constantemente le mandan los mismos memes utilizando su imagen, por lo que está cansado de esta especie de burlas. No obstante, también dio a conocer que posiblemente pronto se reunirá con una de sus excompañeras de la telenovela.

Este lunes, el actor sorprendió con sus declaraciones en su cuenta de Instagram, en las que reiteró que no le gusta que le llamen "Nandito", como su personaje que interpretó junto a Thalía y Fernando Colunga. El histrión dijo que lo único que rescata de esa experiencia es que pudo conocer a Ludwika Paleta, quien también fue parte del proyecto interpretando a "Tita de la Vega”, también hija los protagonistas.

Osvaldo Benavides interpretó a "Nandito" en 1995 IG @osvaldobenavides

Así fue como Osvaldo Benavides confesó que está harto de que lo llamen Nandito

El actor destacó que han pasado la telenovela protagonizada por Thalía muchas veces, por lo que continúa siendo muy popular, no obstante, ya no le gusta que lo llamen con el nombre de su personaje, ni que le envíen memes con este, ya siempre es "lo mismo". Este fue un llamado para que sus seguidores dejen atrás este etapa de su vida, la cual pasó hace ya casi 30 años.

"Oigan tengo que confesar algo: estoy harto de que me digan Nandito. Harto. Han repetido las novelas tantas veces, parece que nunca acaba. Y luego cada época del año siguen mandando los mismos memes una y otra vez, ya no puedo, siempre es lo mismo”, dijo Osvaldo, quien desde hace algunos años ya no se dedica a la televisión, pues tienen algunos proyectos en el cine que lo han hecho destacar.

Osvaldo Benavides tendrá un reencuentro con actriz de María la del Barrio

A pesar de su queja, Benavides indicó que una de las cosas favorables que le dejó esta telenovela, fue que conoció a Ludwika Paleta, con quien dejó abierta la posibilidad de tener un reencuentro. “Lo que rescato de esa telenovela es que trabajé con Ludwika y bueno, me voy a meter el pie en la boca yo solito, pero ¿a ustedes les gustaría volver a ver a “Tita” y “Nandito” juntos? A ver, en serio, respondan la encuesta y si son suficientes ‘Sí’, sorpresa”, destacó el actor quien colocó una en cuenta que se llenó de respuestas afirmativas.