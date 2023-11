¿La recuerdas? Trata de estar sentado antes de ver cómo luce ‘La maldita lisiada’ de ‘María la del Barrio’ a sus 42 años

Han pasado 20 años desde que "María la del Barrio" vio luz por primera vez. Esta fue una de las cuatro telenovelas que contó con la presencia de Thalía. En la tira, la cantante interpretó a una basurera que se enamora de un hombre rico, con el que tiene un hijo, al que llamaron Nandito (Osvaldo Benavides).

Además del heredero de Thalía en la producción, otros personajes quedaron en la retina de la audiencia, como es el caso de la malvada Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) y la Maldita lisiada (Yulianna Peniche). La joven en silla de ruedas fue protagonista de una de las escenas más exitosas de todos los tiempos.

Así luce Yulianna Peniche actualmente. Fuente: Instagram

A 28 años del éxito, la actriz Yulianna Peniche genera suspiros en las redes con sus posteos, donde se muestra junto a su familia y compañeros. Con 42 años, logró una gran carrera en los medios y fue contratada para otras producciones, como Salomé, Niña amada mía, Destilando amor, La rosa de Guadalupe y varias más.

Tiempo atrás, en una entrevista con un programa de TV, la bella Yulianna Peniche reconoció que sufrió mucho bullying por su personaje. “Iba a la secundaria cuando hice esa telenovela. Luego entré a la preparatoria y todos me molestaban. Me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada’. Me hicieron cosas muy desagradables", dijo angustiada.

Ya habiendo pasado esa etapa de cuando era una adolescente, Peniche ya es una mujer +40 y se posiciona en redes sociales, no solo por su talento, si no por su encanto. Con más de 450 mil seguidores, tiene a sus pies a la parcialidad masculina, aunque su corazón ya tenga dueño.

