José Eduardo Derbez da detalles sobre la relación de Victoria Ruffo y su esposo

José Eduardo Derbez confirmó que Victoria Ruffo no se está divorciando de Omar Fayad. A pesar de que el actor descarto la posibilidad de que la protagonista de telenovelas esté pasando por una crisis matrimonial, dio a conocer a medios de comunicación que no le afectaría que su mamá se separara del político mexicano, pues afirmó que tampoco le conmocionó cuando sus papás terminaron su relación.

Después de que la familia desmintiera la versión de que la actriz y el exgobernador de Hidalgo se habían divorciado, José Eduardo habló nuevamente al respecto y dejó ver que se encuentran juntos. En una entrevista con medios de comunicación el también hijo de Eugenio Derbez declaró que está en comunicación con ambos, por lo que no afirmó que la separación era un rumor que inundó las redes sociales y los medios de comunicación.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, el conductor de "Miembros al Aire" aseguró que su mamá se encuentra bien con Fayad, sin embargo, al preguntarle si le afectaría una separación, José Eduardo indicó que posiblemente no, ya que es una mentira que estén distanciados, sino que también no le provocó alguna conmoción la vez que su madre terminó su relación con el comediante y actor, cuando él solo era un niño.

"Es puro rumor. (...) Mira yo te puedo decir que si no me afectó la (separación) de mis papás, pues no me afectaría la otra. A Omar yo lo quiero micho y es un gran amigo, pero si no es verdad y siguen juntos y están felices", comentó José Eduardo Derbez, quien dejó ver la buena relación y el cariño que siente por el político mexicano, pues fungió como una figura paterna, a pesar de que él tenía a su progenitor, Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez asegura que su mamá está feliz con su esposo Foto: Archivo

¿Cómo es la relación de José Eduardo Derbez y el esposo de Victoria Ruffo?

El actor y conductor siempre ha dicho que tiene una buena relación con el que es su padrastro, pues su mamá se casó con Omar Fayad en 2001, cuando él era un niño. "Él entró como una figura paterna, estuvimos muy contentos, muy felices. Seguimos siendo una familia muy linda", destacó en la conversación José Eduardo, quien tiene una amistad con el esposo de Victoria Ruffo.