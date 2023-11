José Eduardo Derbez rompe el silencio, da su versión del divorcio de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

El famoso conductor del programa "Netas" Divinas", José Eduardo Derbez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló del proceso de separación que tuvieron sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Fue hace unos años cuando la protagonista de "La Madrastra" y el creador de "La Familia P.Luche" protagonizaron un intenso romance que desafortunadamente no terminó de la mejor manera. Durante su tiempo de relación la pareja dio vida al actor, José Eduardo Derbez.

Sigue leyendo:

¿Se peleó con José Eduardo Derbez? Burro Van Ranking revela por qué salió de Miembros Al Aire: "ni despedida hubo"

En una de las recientes transmisiones del programa "Sale El Sol" fue entrevistado el comediante y actor, José Eduardo Derbez, quien fue cuestionado sobre el rumor del divorcio entre su mamá, Victoria Ruffo y el político, Omar Fayad. Fue en ese momento en el que habló de la separación de Eugenio Derbez y la primera actriz.

Frente a las cámaras del matutino el conductor de "Miembros Al Aire" dijo que el divorcio de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo no lo afectó, por lo que en caso de que la separación de su mamá con Omar Fayad sea cierta no representaría un problema en su vida.

"Si no me afectó la de mis papás, no me afectaría la otra (separación)", contó.