"El Nini": así era su estrecha relación con Peso Pluma, con fiestas y hasta le escribió una canción

Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como "El Nini", presunto jefe de escoltas de Los Chapitos, supuestamente tiene una relación amistosa con Peso Pluma, uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel internacional; esto de acuerdo a Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", quien le hizo esta revelación a la periodista Anabel Hernández. Tras su detención se ha ido destapando más detalles de su estrecha relación, pues hasta lo menciona en uno de sus corridos.

Después de que este miércoles 22 de noviembre, se reportara la detención de "El Nini" en Culiacán, Sinaloa, tras un fuerte operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); también se comenzó a hablar sobre su vínculo con el intérprete de "LADY GAGA", con el cual aparentemente tiene una amistad muy cercana, pues también acudió a una fiesta del integrante del grupo criminal en donde cantó sus mejores éxitos.

Sigue leyendo:

En ropa interior y en la azotea: así agarraron a “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”

“El Nini”, el sanguinario jefe sicario que ordenó el Culiacanazo en 2019, ¿quién es y porque EU ofrecía 3 mdd?

"El Nini" fue detenido en Culiacán, Sinaloa Foto: SEDENA

La noche de fiesta de Peso Pluma y El Nini

Según las declaraciones de "El Mini Lic" a Milenio, la relación era tan cercana entre Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del joven artista, y Néstor Isidro que le podía pedir "favores" al miembro del crimen organizado. "Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que 'préstame un auto', 'golpea a aquel'", mencionó el hijo de Dámaso López Núñez, "El Licenciado", líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, "El Doble P" habría amenizado la fiesta de la esposa de "El Nini", identificada como Gaby Fernández, cuyo padre también forma parte del crimen organizado. El evento se presuntamente se realizó a mediados de este 2023, cuando ya había despuntado la carrera del cantante, de 24 años; y en videos que circulan en redes sociales se puede ver al intérprete en el escenario cantando sus éxitos como "Ella Baila Sola".

La canción que Peso Pluma le dedicó a El Nini

Además de su supuesta convivencia constante, Peso Pluma escribió una canción en la que menciona "Culiacanazo", una serie de enfrentamientos ideados por Néstor Isidro "El Nini" para liberar de las autoridades a Ovidio Guzmán alias "El Ratón" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El tema es La People, en cuyas letra "El Doble P" menciona palabras como: "Valen más que no me vuelvan a buscar qué me van a encontrar, la bandera de aquí sigue siendo Guzmán lo vuelvo a recalcar".