Olivia Dunne paralizó Instagram con un disfraz de Daenerys Targaryen, de Juego de Tronos

La gimnasta Olivia Dunne sorprendió a sus millones de seguidores con un disfraz de “Jugeo de Tronos” para Halloween. Se disfrazó de Daenerys Targaryen con una indumentaria que recreaba la esencia de la Madre de Dragones. Dunne hizo gala de su creatividad y buen gusto y las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios que oscilaban entre la admiración y la sorpresa.

Livvy, como también la conocen, comenzó en la gimnasia desde pequeña, a los 3 años. Pero se convirtió en una de las atletas universitarias más reconocidas del mundo luego de que el año pasado se le permitió a los deportistas de su categoría poder lucrar con su imagen, con lo cual pudo volverse también influencer y ser la embajadora de muchísimas marcas.

Es un ícono de las redes y el deporte. Foto: @livvydunne / Instagram.

¿Cómo posó Olivia Dunne en Instagram?

Dunne optó por “ser” Daenerys Targaryen, quien es la última heredera conocida de la Casa Targaryen, es un personaje central en la saga de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) y las novelas de "A Song of Ice and Fire" (Canción de Hielo y Fuego) de George R. R. Martin. Su travesía, llena de adversidades y triunfos, junto con su vínculo con los dragones, la hacen una figura cautivadora en un mundo de intensas luchas de poder y moralidades complejas, por lo cual es una de las favoritas y más importantes de la franquicia.

Es la favorita de muchos. Foto: @livvydunne / Instagram.

Por su parte, Olivia recibió mucho apoyo de su comunidad que supera los 12 millones entre TikTok e Instagram. También ha incursionado en el mundo de la moda, debutando como modelo para Sports Illustrated Swimsuit, una hazaña que celebró con orgullo en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos años tiene Olivia Dunne?

Con solo 21 años, Dunne no es simplemente una deportista prometedora; es una marca en sí misma. Su valoración NIL de 3.2 millones de dólares la coloca en la cúspide del mundo universitario deportivo. Su relación con Paul Skenes, estrella emergente del béisbol, también fascina a sus fans.

Le llovieron halagos. Foto: @livvydunne / Instagram.

A principios de año declaró al New York Post: "Sólo quiero ser un modelo para las chicas jóvenes. Quiero dar un buen ejemplo y transmitir el mensaje de que somos algo más que nuestro deporte. Eso es muy importante para mí. Este sería su último año como atleta universitaria.

SIGUE LEYENDO...

Ana María Markovic, la delantera "más guapa del mundo", derrocha estilo en París con un vestido largo

Alisha Lehmann cambió de look, lo presumió en Instagram y le llovieron halagos