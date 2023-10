La gimnasta Olivia Dunne sorprendió en TikTok con una increíble pirueta y flexibilidad

Olivia Dunne es una de las figuras deportivas más populares en redes sociales, constantemente presume sus mejores outfits y sus habilidades como gimnasta, como en esta ocasión, que dejó boquiabiertos a millones con su última hazaña en TikTok. Ella se ha convertido en una auténtica sensación tanto en el mundo online como en el ámbito deportivo. Su perfil de Instagram no solo destaca por mostrar sus proezas físicas, sino también instantes de su vida íntima.

Inició su carrera en la gimnasia a los tres años y logró competir por Estados Unidos en el torneo nacional de 2017. Más tarde, se incorporó al equipo deportivo de la Universidad Estatal de Luisiana para participar en competencias a nivel universitario. Y cobró especial importancia cuando se levantaron las limitaciones relacionadas con el uso de su nombre e imagen, permitiéndole a los deportistas universitarios obtener ingresos por su propia marca hace poco más de 12 meses.

Es muy talentosa. Foto: @livvydunne / Instagram.

¿Qué hizo Olivia Dunne?

Dunne realizó una parada de manos ejecutada a la perfección mientras efectuaba un split en el aire, seguido de una sonrisa contagiosa al caer. Como era de esperarse, rápidamente se volvió tendencia. Todo al ritmo de la canción "Look At Me Now" de Dannyice, aunque su bajada fue un poco estrepitosa. Hasta el momento suma casi 170 mil me gusta y más de 1.2 millones de vistas.

Es muy carismática también. Foto: @livvydunne / Instagram.

Dunne está en su último año como parte del equipo de los Tigers de LSU. Entre sus logros está el que quedaron en el cuarto lugar en en la NCAA. Y ha sido comparada con deportistas de talla mundial como Ivona Dadic y Anastasia Ashley. Sin embargo, no todo ha sido fácil para ella, debido a que recientemente tuvo que aumentar su seguridad y le fue imposible acudir a clases presenciales porque sus fans la acosaban.

Es una de las mejores en su categoría. Foto: @livvydunne / Instagram.

¿Cuántos años tiene Olivia Dunne?

Recién cumplidos 21 años, Dunne no es solo una cara bonita que destaca en el mundo del deporte. Su presencia en las redes sociales es monumental, ayudada por una base de seguidores que supera los 12 millones entre TikTok e Instagram. Y esto no es todo: también ha incursionado en el mundo de la moda, debutando como modelo para Sports Illustrated Swimsuit, una hazaña que celebró con orgullo en su cuenta de Instagram.

Todo terminó como un momento gracioso. Foto: @livvydunne / Instagram.

Junto a su relación con Paul Skenes, jugador de los Pittsburgh Pirates y el número uno en el Draft de la MLB de 2023, Dunne se ha convertido en la atleta de la NCAA mejor valorada, con una impresionante valoración NIL de 3.2 millones de dólares, según On3 Sports.

