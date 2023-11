¿Cynthia Rodríguez deja la fama? Presume su nueva faceta lejos de la TV y desata especulaciones

La famosa conductora de televisión, Cynthia Rodríguez se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de compartir una fotografía con la que destapó su nueva faceta lejos de cualquier proyecto relacionado con las cámaras de televisión.

Fue hace poco más de un año cuando la modelo sorprendió a todos los seguidores de "Venga La Alegría" al anunciar que dejaría de formar parte del elenco estrella para comenzar a cumplir algunos de sus objetivos personales. Meses después se convirtió en mamá del pequeño, León, producto de su relación con Carlos Rivera.

¿Cynthia Rodríguez se retira de la TV?

Hace unos momentos ante sus millones de seguidores en Instagram Cynthia Rodríguez compartió un mensaje que a los pocos minutos se volvió viral pues supuestamente habría puesto fin a su carrera como conductora de televisión para comenzar una nueva faceta.

La conductora sorprendió a todos. Foto: Instagram/@cynoficial

En las imágenes vemos a la esposa de Carlos Rivera modelando un hermoso look, pero lo que más llamó la atención fue cuando confirmó que acudió a su primer evento como empresaria. El mensaje generó especulaciones sobre si dejará su carrera en la farándula para enfocarse 100% a su negocio.

"Mi primer evento después de ser mamá, lo disfrute tanto. Y que mejor que con uno de mis primeros proyectos como empresaria", contó.

La conductora compartió este mensaje. Foto: Instagram/@cynoficial

Como era de esperarse la nueva publicación de Cynthia Rodríguez, una de las conductoras de televisión más famosas en México, no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de sus fans. Otros le preguntaron si ya no volverá a la televisión, pero ella no respondió.