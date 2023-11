Nicola Porcella revela que temió por su vida tras un diagnóstico de enfermedad ¿Cuál es su estado de salud?

Nicola Porcella es uno de los integrantes de La Casa de los Famosos más queridos, junto con Wendy Guevara. Como un dúo dinámico, cada uno está triunfando por el camino que han elegido. En este sentido, ambos se volvieron a encontrar en días recientes cuando todo el #TeamInfierno grabó las primeras imágenes de "La Guarida del Infierno", ese programa que se emitirá los viernes y que contará con los seis integrantes.

Pero no todo ha sido sencillo para el peruano más querido de México, puesto que recientemente reveló que hace meses estuvo muy preocupado por el diagnóstico de una enfermedad, misma que llegó en el momento previo a entrar al reality show que catapultó su carrera en México.

¿Cuál es el estado de salud actual de Nicola?

Nicola planea grabar una canción de reggaetón

Como un hombre inquieto que no para de pensar en entretener y ser feliz, es que Nicola Porcella agradeció el tener su casa ya en México. Luego de esto, confirmó que desea grabar una canción de su autoría y estos fueron los detalles.

"La cantada ¿qué les pareció? no estuvo tan mal y eso que me la arrimaron y yo escuchaba mi voz clarita y eso que tenía autotune", inició.

Luego de eso, abundó en su proyecto.

"Yo quiero sacar una canción, ya la tenemos lista y es para agradecer a todos los que me apoyaron acá, no es mi mood no es lo que estoy buscando, tengo claros mis objetivos pero para pasarla bien y la gente la disfrute y se sigan riendo. Yo les di las ideas para escribirla, es medio un reggeatón pop, para que alguien la cante y no será como la de Jorge Loza, ese es reggaetón duro, hasta el suelo. La mía es suavecita, más melódica", describió.

Nicola estuvo enfermo y no se lo contó a nadie

La otra gran revelación de Nicola Porcella fue que hace unos meses debió ir al médico y hacerse estudios pues padecía una enfermedad. Así lo relató.

"Dios mediante recién recibí una buena noticia, hace unos meses hice unos exámenes médicos que me pidieron y no recibí buenas noticias, por eso estuve preocupado y medio mal, pero son temas que ya pasaron y mira como es la vida, me fui a la Virgen, recé, me volví a sacar exámenes y me dijeron: 'Nicola, no tienes nada'", contó.

Complacido con el resultado, el actor e influencer indicó que su fe en la Virgen de Guadalupe también ayudó.

"Parece que el examen anterior había tenido un error y les juro que llamé a Agustín, le conté y no lo podía creer. Soy devoto de la Virgen de Guadalupe, fui a rezar, a prometer, a agradecer, yo siento que mi carrera se la debo mucho a ella porque hice mi primera promesa a ella".

Con el apoyo de su padre y hermano, Nicola decidió no contarle a su madre, para no preocuparla.

"Era un tema que no quería contarlo porque sólo lo sabíamos mi papá, mi hermano y yo, ni mi mamá lo sabía, por eso una locura y me demoré un poco. Apenas los recibí, no estaba bien y cuando vi la noticia estaba pálido, ahora sorprendido y alegre. No fue un mal diagnóstico, pero justo cuando me hacen el examen pasaba partes de mi cuerpo que doblaba y no se apreció bien, dije 35 años y con esto", confesó.

Para finalizar, indicó que estar en México también sumó a sanarse.

"Ahora me voy, saco exámenes y salté de alegría, la sangre estaba en una curva y mi papá está feliz, me dijo que me quede en México porque te ama y te sigue salvando la vida siempre. Así podré disfrutar más a mi hijo", concluyó.

