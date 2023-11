Ex conductor de Hoy narra cómo fue su intenso y tormentoso romance con esta bella actriz que murió de forma misteriosa

Actualmente, cada vez son más frecuentes y comunes las historias de un “amor tormentoso” o como ahora los llaman “amores tóxicos” y nadie se salva de ellos, para muestra la historia de este querido ex conductor del programa Hoy, quien hace algunos años no la pasó nada bien con una hermosa actriz con quien tuvo un romance muy pero muy intenso.

Aunque el final de esta historia de amor, no tuvo un final feliz, este querido conductor las veces que ha contado cómo fue su romance con la hermosa actriz quien por cierto este miércoles 15 de noviembre cumplió 10 años de haber fallecido, la recuerda con gran cariño.

Aunque actualmente este famoso que formó parte de la historia del programa matutino más famoso de la televisión mexicana actualmente ya está casado y es padre de familia, se sabe que la hermosa actriz que era famosa por interpretar a las mejores villanas, la amó demasiado.

Nos referimos a Jorge “El Burro” Van Rankin quien estuvo muy enamorado de Karla Álvarez, ambos famosos sostuvieron un tormentoso romance por allá del año 2003, y es que el conductor de televisión asegura que todo lo que hizo con sus ex parejas, lo pagó con la fallecida actriz.

"El burro" amó con locura a Karla Álvarez

El conductor en el año 2019 habló por primera vez se su romance con Álvarez, y revela que al inicio él no se portó muy bien, pues en ese momento asegura que “no quería a nadie”.

“No tienen idea de cómo llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio, tenía un programa (de radio) de 5 a 8, invitaba a artistas, y te soy honesto invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, a Ana de la Reguera (entre otras), me las llevaba a cenar, Karla Álvarez llegaba, me la llevaba a cenar, pero ahí yo no quería a nadie, era un desastre”, relató

Sin embargo, el amor le llegó a “El Burro” Van Rankin, pues se enamoró tanto de Karla Álvarez que cada que la actriz desidia terminar la relación, él quedaba muy afectado pues incluso entraba en depresión.

“Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, yo ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué estaba haciendo, una cosa terrible. Cuando me cortaba yo creo que fue el peor momento de toda mi vida”, recordó El Burro