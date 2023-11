Revelan nueva versión de la muerte de Viridiana Alatriste: "la niña Guzmán no estaba ahí, no sé quién les contó la historia"

Fue el 25 de octubre de 1982, cuando la vida de la actriz Silvia Pinal cambió completamente, pues aquel fatídico día se confirmó la muerte de la entonces principiante actriz Viridiana Alatriste quien además era hija de la Diva del Cine de Oro mexicano.

La joven tenía tan solo 19 años de edad y con su muerte no solo marcó la vida de su madre y familiares, sino también de su entonces novio el actor Jaime Garza y de otros actores que eran parte de “Cachún, cachún ra ra”, proyecto en el que participó Alatriste antes de morir, a 41 años de su muerte, salió una nueva versión de este fatídico momento.

En entrevista con varios medios de comunicación, la actriz Rosita Pelayo reveló la versión que a ella le contó Jaime Garza y la actriz Alma Muriel de la noche en que Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico.

“Alma Muriel fue la que me contó y me dijo: mira estábamos ahí, todavía no empezábamos a servirnos una copichuela cuando de repente cambió el carácter y dijo ‘me voy’, cuando ella nos invitó a la casa de Jaime (Garza) a la fiestecita”, comenzó a contar Rosita Pelayo

La actriz siguió con su relato, el cual asegura le fue compartido por el propio Jaime Garza y Alma Muriel, el primero fue pareja sentimental de Viridiana Alatriste y debido a esto es que él se lamentó no poder haber ayudado a la joven pues luego que ésta se fue de la reunión, él pasó en varias ocasiones por el lugar donde perdió la vida su novia, pero nunca la vio.

Aseguran que Viridiana fue el gran amor de Jaime Garza

En recientes declaraciones, Alejandra Guzmán, hermana de Viridiana Alatriste, aseguró que la joven sí iba acompañada de un actor, quien de acuerdo con la rockera la abandonó, sin embargo, Rosita Pelayo asegura que ni Alejandra ni su hermano Luis Enrique saben qué ocurrió ese día pues ellos estaban muy pequeños para que hubieran estado presentes.

“Tengo entendido que la niña Guzmán no estaba ahí, no sé quien le contó esa historia (su hermano) pero su hermano tampoco estaba ahí, ellos no estaban ahí, todavía no iban a las fiestas de copichuelas, yo sí sé por que me lo contó Jaime Garza y Alma Muriel”, finalizó Rosita Pelayo.